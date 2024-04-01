Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках апреля

Драма «Точка ноль» и лицензионные новинки

Главной премьерой апреля в онлайн-кинотеатре «Иви» станет оригинальная драма «Точка ночь» – история о врачебном подвиге с Мариной Александровой, Сергеем Мариным и Натальей Рогожкиной дебютирует на сервисе 4 апреля.

Кроме того, зрителей стриминга ждут турецкая драма «Бахар», дорама «Хватай Сон Джэ и беги», триллер с Джоном Траволтой, драмеди с Наталией Орейро и много лицензионных новинок.

Только на «Иви»

С 3 апреля:

«Бахар» (драма, реж. Неслихан Ешилюрт)

Жизнь Бахар переворачивается с ног на голову, когда ей ставят серьезный диагноз. Болезнь отражается на отношениях с мужем Тимуром, который теперь стоит перед выбором – карьера или помощь жене. Бахар заново открывает для себя человека, который все эти годы был рядом, а Тимур понимает, что ему предстоит борьба не только за жену, но и за свою профессиональную жизнь, где заметную роль обретает доктор Эврен.

С 4 апреля:

«Точка ноль» (драматический триллер, реж. Сергей Пикалов)

Опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает героине еще одно испытание – на месте незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа, грозящая перекинуться на миллионный город.

Скоро:

«Хватай Сон Джэ и беги» (фэнтезийная мелодрама, реж. Ким Тхэ-ёп, Юн Джон-хо)

Им Соль с детства была фанаткой известного певца Рю Сон Чжэ. Однажды она узнает, что ее кумир покончил с собой. Девушке сложно справиться с переживаниями, но происходит настоящее чудо, и она переносится в прошлое, где встречается с Рю Сон Чжэ. Ей предстоит сделать все, чтобы предотвратить трагедию в будущем.

Также на сервисе:

С 1 апреля:

ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (мелодрама, реж. Селин Сон)

Спустя много лет Нору навещает ее первая любовь из Кореи, откуда она давно переехала. Связывает ли их двоих что-то большее, чем воспоминания?

С 3 апреля:

ВЕЛИКАЯ МАГИЯ (драмеди, реж. Нанни Моретти)

Режиссер Джованни сражается за свой фильм, против которого, кажется, обернулся весь мир. Спонсор попадает в тюрьму, жена-продюсер хочет развестись, актриса добавляет мелодраму... Под влиянием личных переживаний Джованни решает круто изменить концовку.

С 4 апреля:

ЗЕМЛЯ МАФИИ (триллер, реж. Николас Маджио)

Простые работяги Шелби и Трей живут в обычном провинциальном американском городке и мечтают о лучшей жизни для себя и своих семей. Однажды, в отчаянии решившись на ограбление, они ввязываются в перестрелку и убивают двух человек, успев скрыться. Расследование берет на себя опытный шериф Боди Дэвис – дело его жизни – покончить с наркобизнесом, уничтожающим его родной город. Шелби и Трей будут спасаться не только от Дэвиса, но и от мафии, на чьи деньги они так дерзко покушались.

С 5 апреля:

ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (романтическая комедия, реж. Олжас Нурбай, Василий Куценко)

Молодая семейная пара не знает, как спасти свой брак. Они втайне регистрируются на сайте знакомств под чужими именами и втягиваются в романтическую переписку... друг с другом.

С 11 апреля

«Кресло» (комедия, реж. Максим Карлышев)

Неудачливый Миша остается без работы и без девушки. А тут еще кресло ломается. На замену он берет в интернете поддержанное и обнаруживает под обивкой целый клад – пачки денег и документы самого губернатора. Что делать с такой находкой?

ЛЮБОВЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО (драмеди, реж. Фернан Мирас)

Мария и Хави, два неразлучных друга детства, со временем отдалились друг от друга, но однажды Хави узнал, что Марии осталось жить всего один месяц…

Скоро:

СЛОН (триллер, реж. Гарик Петросян)

Отец едет в столичную больницу, чтобы оплатить дорогую операцию для своего маленького сына. Путь долгий, каждая минута на счету, а сумка с деньгами оказывается тяжелым грузом. Тем более что происхождение этих денег вызывает вопросы.

БЕЛЫЙ СПИСОК (детективная драма, реж. Алиса Хазанова)

Следователь на пороге пенсии и его молодой коллега-карьерист едут в небольшой городок, где произошла резонансная трагедия – при загадочных обстоятельствах погибла школьница. Напарники проверяют версию о тайной группе смерти в даркнете, где подростков подталкивают на непоправимый шаг. Поначалу обыденное расследование «для галочки» растягивается на четыре года.

РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ (военная драма, реж. Ольга Музалева)

1943 год. Анна Петрова – бывшая боевая летчица, которая вернулась в тыл и работает ведущим инженером над испытанием новых самолетов «Кречеты». Анне поручают вместе с майором Зотовым перегнать опытный образец «Кречета» на фронт. Девушкой движет не только желание вернуться домой с победой, но и личная цель – поквитаться с немецким летчиком, из-за которого погиб ее возлюбленный.

НИНА (драма, реж. Оксана Бычкова)

Нина летит из Москвы в Тбилиси, чтобы навестить своего бывшего возлюбленного Руслана, который тяжело болен. Она ненадолго оставляет мужа, сына, успешную жизнь, но эта поездка ставит ее перед невозможным выбором.

Фото: кадр из сериала «Точка ноль»