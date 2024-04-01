Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках апреля
Драма «Точка ноль» и лицензионные новинки
Главной премьерой апреля в онлайн-кинотеатре «Иви» станет оригинальная драма «Точка ночь» – история о врачебном подвиге с Мариной Александровой, Сергеем Мариным и Натальей Рогожкиной дебютирует на сервисе 4 апреля.
Кроме того, зрителей стриминга ждут турецкая драма «Бахар», дорама «Хватай Сон Джэ и беги», триллер с Джоном Траволтой, драмеди с Наталией Орейро и много лицензионных новинок.
Только на «Иви»
С 3 апреля:
«Бахар» (драма, реж. Неслихан Ешилюрт)
Жизнь Бахар переворачивается с ног на голову, когда ей ставят серьезный диагноз. Болезнь отражается на отношениях с мужем Тимуром, который теперь стоит перед выбором – карьера или помощь жене. Бахар заново открывает для себя человека, который все эти годы был рядом, а Тимур понимает, что ему предстоит борьба не только за жену, но и за свою профессиональную жизнь, где заметную роль обретает доктор Эврен.
С 4 апреля:
«Точка ноль» (драматический триллер, реж. Сергей Пикалов)
Опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает героине еще одно испытание – на месте незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа, грозящая перекинуться на миллионный город.
Скоро:
«Хватай Сон Джэ и беги» (фэнтезийная мелодрама, реж. Ким Тхэ-ёп, Юн Джон-хо)
Им Соль с детства была фанаткой известного певца Рю Сон Чжэ. Однажды она узнает, что ее кумир покончил с собой. Девушке сложно справиться с переживаниями, но происходит настоящее чудо, и она переносится в прошлое, где встречается с Рю Сон Чжэ. Ей предстоит сделать все, чтобы предотвратить трагедию в будущем.
Также на сервисе:
С 1 апреля:
ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (мелодрама, реж. Селин Сон)
Спустя много лет Нору навещает ее первая любовь из Кореи, откуда она давно переехала. Связывает ли их двоих что-то большее, чем воспоминания?
С 3 апреля:
ВЕЛИКАЯ МАГИЯ (драмеди, реж. Нанни Моретти)
Режиссер Джованни сражается за свой фильм, против которого, кажется, обернулся весь мир. Спонсор попадает в тюрьму, жена-продюсер хочет развестись, актриса добавляет мелодраму... Под влиянием личных переживаний Джованни решает круто изменить концовку.
С 4 апреля:
ЗЕМЛЯ МАФИИ (триллер, реж. Николас Маджио)
Простые работяги Шелби и Трей живут в обычном провинциальном американском городке и мечтают о лучшей жизни для себя и своих семей. Однажды, в отчаянии решившись на ограбление, они ввязываются в перестрелку и убивают двух человек, успев скрыться. Расследование берет на себя опытный шериф Боди Дэвис – дело его жизни – покончить с наркобизнесом, уничтожающим его родной город. Шелби и Трей будут спасаться не только от Дэвиса, но и от мафии, на чьи деньги они так дерзко покушались.
С 5 апреля:
ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (романтическая комедия, реж. Олжас Нурбай, Василий Куценко)
Молодая семейная пара не знает, как спасти свой брак. Они втайне регистрируются на сайте знакомств под чужими именами и втягиваются в романтическую переписку... друг с другом.
С 11 апреля
«Кресло» (комедия, реж. Максим Карлышев)
Неудачливый Миша остается без работы и без девушки. А тут еще кресло ломается. На замену он берет в интернете поддержанное и обнаруживает под обивкой целый клад – пачки денег и документы самого губернатора. Что делать с такой находкой?
ЛЮБОВЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО (драмеди, реж. Фернан Мирас)
Мария и Хави, два неразлучных друга детства, со временем отдалились друг от друга, но однажды Хави узнал, что Марии осталось жить всего один месяц…
Скоро:
СЛОН (триллер, реж. Гарик Петросян)
Отец едет в столичную больницу, чтобы оплатить дорогую операцию для своего маленького сына. Путь долгий, каждая минута на счету, а сумка с деньгами оказывается тяжелым грузом. Тем более что происхождение этих денег вызывает вопросы.
БЕЛЫЙ СПИСОК (детективная драма, реж. Алиса Хазанова)
Следователь на пороге пенсии и его молодой коллега-карьерист едут в небольшой городок, где произошла резонансная трагедия – при загадочных обстоятельствах погибла школьница. Напарники проверяют версию о тайной группе смерти в даркнете, где подростков подталкивают на непоправимый шаг. Поначалу обыденное расследование «для галочки» растягивается на четыре года.
РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ (военная драма, реж. Ольга Музалева)
1943 год. Анна Петрова – бывшая боевая летчица, которая вернулась в тыл и работает ведущим инженером над испытанием новых самолетов «Кречеты». Анне поручают вместе с майором Зотовым перегнать опытный образец «Кречета» на фронт. Девушкой движет не только желание вернуться домой с победой, но и личная цель – поквитаться с немецким летчиком, из-за которого погиб ее возлюбленный.
НИНА (драма, реж. Оксана Бычкова)
Нина летит из Москвы в Тбилиси, чтобы навестить своего бывшего возлюбленного Руслана, который тяжело болен. Она ненадолго оставляет мужа, сына, успешную жизнь, но эта поездка ставит ее перед невозможным выбором.
Фото: кадр из сериала «Точка ноль»