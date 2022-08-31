IVI анонсировал новинки сентября 2022 года

«Шпион, которого не было», зарубежные новинки и анимация

Уже на IVI — «Другая» (эксклюзив, SVOD)

По сюжету детективного сериала, Ульяна вместе с другом детства Витей исследовали городские катакомбы, как вдруг в одном из коридоров она стала свидетелем хладнокровного убийства девушки. Шокированной Ульяне еле удаётся унести ноги. Вопреки совету Вити, она идёт в полицию. Там девушка узнаёт, что коварным убийцей является криминальный авторитет Юрий Визгирь, который открывает охоту на неё. Чтобы хоть как-то спрятаться от преследования, Ульяна решает уехать к своей сестре-близняшке Лере. Девушки давно не общались, и сестра даже не отвечает на звонок. Однако Ульяна уверена, что личный разговор может примирить их. Вите удаётся зафиксировать сигнал телефона Леры, и по приезде в город Ульяна решает сразу же найти сестру. Но, придя на обозначенное место, она видит ужасающую картину: Лера убита, а кругом полно полиции. Однако ещё большим шоком становится то, что все окружающие люди узнают в ней сестру, называя Ульяну Валерией!

Это страшное недоразумение становится для Ульяны шансом спрятаться от преследователей. Но справится ли она с ролью другого человека? И кто же убил настоящую Леру?



Уже на IVI — «Чужая жизнь» (эксклюзив, SVOD)

Начинающий механик-детдомовец Сергей и сын большого начальника Виктор подрались на гулянке, поговорили по душам и быстро подружились. А вскоре влюбились в одну и ту же девушку – скромную продавщицу Полину. Она отвечает взаимностью Серёже. Одновременно завязывается ещё одна романтическая история: молодой красноармеец завоёвывает сердце талантливой актрисы Любы. Две красивые пары, две счастливые семьи… Начавшаяся война не щадит никого. Влюблённые переживают расставание, а следом – трагическую потерю. Сергей, уйдя на фронт, попадает в плен. Полина верит в его гибель и постепенно сближается с Виктором. Между тем Люба ждёт возвращения мужа-героя, но вместо него появляется другой – под чужим именем, с мучительной тайной за плечами. Мимо этой военной мелодрамы точно нельзя пройти.

Уже на IVI — анимационный сериал «Эрнест и Селестина» (2 сезон, SVOD)

Красивый и трогательный анимационный сериал про необычных лесных друзей. Медведь Эрнест и мышка Селестина помогают друг другу, вместе делают дела и никогда не скучают.

С 1 сентября — ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (SVOD)

После семейной трагедии Ник вместе с младшей сестрой и двумя подругами отправляется в путешествие на каяках по тихоокеанским островам. Во время плавания девушек начинает преследовать большая белая акула. Чтобы спастись от монстра, Ник должна победить свои самые глубокие страхи.

Со 2 сентября — ШПИОН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО (EST)

История афериста Роберта Фригарда, выдававшего себя за агента британской разведки с Джеммой Артертон и Джеймсом Нортоном в главных ролях. В основу сюжета легла настоящая история 90-х годов о Роберте Фригарде, бывшем бармене, который убеждал посетительниц о том, что он агент британской контрразведки MI5.

Со 2 сентября — «Тиндер-80» (AVOD)

В 1980 году во Франции служба сообщений «Видеотекс» совершила прорыв в телекоммуникациях. Вдохновившись этой цифровой революцией, трое студентов с окраины Парижа планируют реализовать свой замысел: первый в мире сервис обмена эротическими сообщениями.



С 5 сентября — «Образцовый детектив» (AVOD)

Образцовый детектив – история двух детективов из Инчхона, которые вместе ловят преступников, но руководствуются разными методами. Детектив Кан часто забывает о логике, но полагается на свой опыт, личные связи и сеть информаторов. Его молодой напарник О следует лишь правилами криминалистики. Смогут ли они работать как настоящая команда вопреки разногласиям?



С 6 сентября — «Королева Двора» (эксклюзив, AVOD)

После переезда в новый дом Амина с сестренками отправляются на прогулку, чтобы изучить район и завести новых друзей. Тут они узнают о Короле Двора Руслане, которого боится вся округа. Чтобы получить возможность играть на площадке и защитить других, Амина бросает вызов Руслану. Под обличием Королевы Дианы ей предстоит пройти целую серию испытаний. Цена проигрыша — статус личного слуги Руслана, а победа принесет ей корону.

С 7 сентября — ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (EST)

Богатая американская семья Олбрайт воссоединяется с дочерью Эстер, пропавшей несколько лет назад. Они ещё не знают, что впустили в свой дом опасную психопатку, выдающую себя за милую девочку. Приквел хоррора 2009 года.



С 8 сентября — В ПОСТЕЛИ С НЕЗНАКОМЦЕМ (SVOD)

Шарлотта уже давно несчастлива в браке. Она хочет вырваться из тисков эгоистичного мужа-бизнесмена Тома и богатой тёщи. Кроме того, в её застывшую жизнь врывается запретная любовь: с ней сближается обаятельный красавец Юэн. Ради него Шарлотта готова отказаться от привычной роскоши и попросить Тома о разводе. Но в назначенный день Юэн просто не выходит на связь. Предательство, обман? Убитая горем Шарлотта возвращается в объятья милостивого мужа. Она признаёт, что поверила альфонсу, и решает дать своему браку ещё один шанс. А между тем исчезновение Юэна обрастает новыми тайнами. Что, если он покинул Шарлотту не по своей воле, и влюблённые угодили в чей-то капкан? Тайный враг всегда ближе, чем можно было предположить.

С 8 сентября — ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (SVOD)

Преданный поклонник кинотрилогии АРТУР И МИНИПУТЫ Алекс вместе с друзьями отправляется на место съемок любимых фильмов. Однако сказка детства превращается в кошмар наяву, когда подростки приоткрывают её ужасную тайну. Французский хоррор по сценарию Люка Бессона.



С 15 сентября — ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (EST)

Захватывающий мультипликационный фильм об отважном псе Хэнке, который мечтает стать настоящим самураем и изменить свою жизнь в городе котов. Однако никто не воспринимает его всерьез, до тех пор пока городу не угрожает настоящая опасность. Хэнк становится единственным спасителем и надеждой в войне с пушистыми ниндзя, которые хотят завоевать город. Мудрый наставник и верные друзья помогают Хэнку овладеть этим боевым искусством, чтобы одержать победу над усатыми захватчиками.

С 15 сентября — ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ: ПРЯТКИ НА ВЫЖИВАНИЕ (EST)

Захватывающий триллер о матери с дочкой, которые бегут от призраков прошлого. Главная героиня, Кейт, хочет начать жизнь с чистого листа в тихом домике за городом на краю леса. Но вскоре она понимает, что кошмар, проникший в их жизнь в прошлом, возвращается снова. Как далеко она может зайти, чтобы защитить своего ребенка?



С 16 сентября — АННЕТТ (AVOD)

Стендап-комик Генри влюбляется в молодую оперную звезду Энн. Они женятся, становятся родителями, но вскоре их счастливую семью ждет большое потрясение. А в два года у их дочки Аннет открывается уникальный дар. В главных ролях Адам Драйвер и Марион Котийяр.



С 17 сентября — УЗНИКИ СТРАНЫ ПРИЗРАКОВ (EST)

Особо опасный преступник под угрозой смерти должен вернуть внучку жестокого Губернатора. Девушка попала в таинственный призрачный край, где обитают сверхъестественные существа. Если миссия не будет выполнена в срок, то на преступнике взорвутся закрепленные бомбы. Триллер, ужасы. В главной роли Николас Кейдж



С 19 сентября — «Невидимый убийца» (EST)

Увлекательная детективная драма повествует о рабочих буднях главного врача больницы. Сюжет, как и положено дорамам захватывающий: в больницу обратились люди со странными жалобами: приступы удушья, обмороки, остановка дыхания и в дальнейшем смерть. Сын и жена главного героя умирают при странных обстоятельствах от неизвестной болезни, а уже через некоторое время людей с похожими симптомами становится все больше, а летальный исход неведомой болезни приобретает катастрофические масштабы.

С 22 сентября — БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ (EST)

Платон управляет ночным клубом в Лондоне, где собираются греческие иммигранты. Но однажды он садится за покерный стол с коварной красоткой Лолой. Эта ошибка может стать роковой и для него, и для его заведения. К счастью, у Платона есть соратники, готовые помочь ему в опасном противостоянии с Лолой и её парнем-киллером. Криминал, триллер. В главной роли Винни Джонс.

С 26 сентября — «Багровые реки» (3 сезон, AVOD)

Детективный сериал о детективе старой закалки Пьер Ньеманс вместе со своей лучшей ученицей Камилль Делоне расследует серию особо жестоких и загадочных преступлений в глубинке Франции. За каждым шокирующим убийством стоят местные традиции, история и верования. Восьмисерийный криминальный триллер «Багровые реки», основанный на романе культового автора детективов Жана-Кристофа Гранже, продолжает полнометражную экранизацию 2000 года.