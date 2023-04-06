top banner

«Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом откроет Каннский фестиваль

Автор: БК

6 апреля 2023

Это первая работа актера за три года

Историческая драма ЖАННА ДЮБАРРИ с Джонни Деппом откроет 76-й Каннский кинофестиваль. Мировая премьера фильма состоится во вторник, 16 мая, и в тот же день фильм будет показан в кинотеатрах Франции.

Режиссером картины выступила Майвенн, она же сыграла заглавную роль. Фильм расскажет о жизни, взлетах и падениях фаворитки французского короля Людовика XV Жанны Вобернье. Также в ленте сыграли Бенджамин Лаверне, Мелвиль Пупо, Пьер Ришар, Паскаль Греггори и Индия Хэйр. 

Официальный синопсис франкоязычного фильма описывает Вобернье как «молодую женщину из низов, жаждущую культуры и удовольствий, которая использует свой интеллект и очарование, чтобы подниматься по ступеням социальной лестницы. Она становится фавориткой короля Людовика XV, который, не подозревая о статусе куртизанки, возвращает себе через нее аппетит к жизни. Вопреки всем приличиям Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор».

Депп, сыгравший короля Людовика, будет говорить по-французски на протяжении всего фильма. Такое произойдет впервые в карьере актера. У Деппа долгая история отношений с Францией. В период с 1998 по 2012 год он состоял в фактическом браке с французской певицей Ванессой Паради, владел различной недвижимостью в стране, а в 2021 году назвал республику своим домом.

Участие в ЖАННЕ ДЮБАРРИ стало первой ролью Деппа в полнометражном фильме за три года. Съемки проходили тем же летом 2022 года, когда актер был занят в судебном процессе по делу о диффамации против своей бывшей жены Эмбер Херд. В 2020 году Деппа показательно лишили роли во франшизе ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ после того, как он проиграл  иск о клевете к британскому таблоиду The Sun, который в своей статье назвал его «человеком, избивавшим жену». Депп заявил, что с тех пор Голливуд бойкотирует его. 

ЖАННА ДЮБАРРИ — шестая полнометражная работа Майвенн. В 2011 году ее картина ПОЛИСС удостоился премии жюри Каннского фестиваля; в 2015 году актриса Эммануэль Берко за работу в фильме Майвенн МОЙ КОРОЛЬ получила в Каннах награду за лучшую женскую роль. Ее полуавтобиографическую работу ДНК включили в программу фестиваля в пандемийном 2020 году.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

В России разработали альтернативу технологии IMAX
Подробнее
Под сокращение в Disney попал топ-менеджмент корпорации
Подробнее
Amediateka рассказала о премьерах апреля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Джон Уик 4» вновь первый
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» продолжает лидировать
Подробнее
Capella Film представила проекты 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Окко анонсировал апрельские премьеры
Подробнее
Апрельские новинки анонсировал онлайн-сервис Иви
Подробнее
Касса четверга: «Джон Уик 4» сохранил лидерство
Подробнее
«Российский кинобизнес» не состоится в мае 2023 года
Подробнее
Видеоервис more.tv анонсировал апрельские новинки
Подробнее
Игорь Мишин рассказал о результатах и планах онлайн-кинотеатра Kion
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Актрисы» Федора Бондарчука
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 27 марта по 2 апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о том, что покажет в апреле
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 апреля 2023 года
Подробнее
АВКшоу «Синемаскоп» вновь пройдет в Сочи этим летом
Подробнее
Сервис Wink рассказал об апрельских новинках
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 марта – 2 апреля
Подробнее
Американская касса: фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» стал лидером проката 
Подробнее