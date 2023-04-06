«Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом откроет Каннский фестиваль

Это первая работа актера за три года

Историческая драма ЖАННА ДЮБАРРИ с Джонни Деппом откроет 76-й Каннский кинофестиваль. Мировая премьера фильма состоится во вторник, 16 мая, и в тот же день фильм будет показан в кинотеатрах Франции.

Режиссером картины выступила Майвенн, она же сыграла заглавную роль. Фильм расскажет о жизни, взлетах и падениях фаворитки французского короля Людовика XV Жанны Вобернье. Также в ленте сыграли Бенджамин Лаверне, Мелвиль Пупо, Пьер Ришар, Паскаль Греггори и Индия Хэйр.

Официальный синопсис франкоязычного фильма описывает Вобернье как «молодую женщину из низов, жаждущую культуры и удовольствий, которая использует свой интеллект и очарование, чтобы подниматься по ступеням социальной лестницы. Она становится фавориткой короля Людовика XV, который, не подозревая о статусе куртизанки, возвращает себе через нее аппетит к жизни. Вопреки всем приличиям Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор».

Депп, сыгравший короля Людовика, будет говорить по-французски на протяжении всего фильма. Такое произойдет впервые в карьере актера. У Деппа долгая история отношений с Францией. В период с 1998 по 2012 год он состоял в фактическом браке с французской певицей Ванессой Паради, владел различной недвижимостью в стране, а в 2021 году назвал республику своим домом.

Участие в ЖАННЕ ДЮБАРРИ стало первой ролью Деппа в полнометражном фильме за три года. Съемки проходили тем же летом 2022 года, когда актер был занят в судебном процессе по делу о диффамации против своей бывшей жены Эмбер Херд. В 2020 году Деппа показательно лишили роли во франшизе ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ после того, как он проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun, который в своей статье назвал его «человеком, избивавшим жену». Депп заявил, что с тех пор Голливуд бойкотирует его.

ЖАННА ДЮБАРРИ — шестая полнометражная работа Майвенн. В 2011 году ее картина ПОЛИСС удостоился премии жюри Каннского фестиваля; в 2015 году актриса Эммануэль Берко за работу в фильме Майвенн МОЙ КОРОЛЬ получила в Каннах награду за лучшую женскую роль. Ее полуавтобиографическую работу ДНК включили в программу фестиваля в пандемийном 2020 году.