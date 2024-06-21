Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом

Ведомство расширило список в пятницу, 21 июня

В пятницу, 21 июня, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него вошел режиссер Роман Качанов*.

В числе известных работ постановщика – комедии ДМБ, ДАУН ХАУС, НЕВАЛЯШКА и приключенческий мини-сериал «Взять Тарантину».

Последняя, на данный момент, полнометражная картина Качанова МАРШ УТРЕННЕЙ ЗАРИ не вышла в 2022 году в российский прокат в связи с отказом режиссера от релиза. Лента дебютировала на видеохостингах в сети в декабре того же года.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр со съемок фильма МАРШ УТРЕННЕЙ ЗАРИ