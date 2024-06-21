Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом
Автор: БК
21 июня 2024
Ведомство расширило список в пятницу, 21 июня
В пятницу, 21 июня, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него вошел режиссер Роман Качанов*.
В числе известных работ постановщика – комедии ДМБ, ДАУН ХАУС, НЕВАЛЯШКА и приключенческий мини-сериал «Взять Тарантину».
Последняя, на данный момент, полнометражная картина Качанова МАРШ УТРЕННЕЙ ЗАРИ не вышла в 2022 году в российский прокат в связи с отказом режиссера от релиза. Лента дебютировала на видеохостингах в сети в декабре того же года.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.
Фото: кадр со съемок фильма МАРШ УТРЕННЕЙ ЗАРИ
Самое читаемое
Восточное золото: анализ киноиндустрии Дальнего ВостокаПодробнее
Сергей Урсуляк займется экранизацией романа «Война и мир»Подробнее
Татьяна Голикова стала председателем совета Фонда киноПодробнее
«Дэдпул и Росомаха» может поставить рекорды еще на стартеПодробнее
Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по роману «Война и мир»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 июня 2024 годаПодробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» представил жюриПодробнее
Предварительная касса уикенда: «10 жизней» борется за первую строчку с «Непослушниками»Подробнее
Касса России: «10 жизней» вырвали победу у «Непослушников»Подробнее
В Москве прошла XI церемония вручения премии АПКиТПодробнее
Международная касса: «Головоломка 2» начала свой прокат в 38 странахПодробнее
CineEurope 2024: Презентация Universal PicturesПодробнее
СПбМКФ открыл аккредитацию участниковПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 июня 2024 годаПодробнее
CineEurope 2024: Презентация Sony PicturesПодробнее
В Москве состоялся спецпоказ аниме «Унесенные призраками» Хаяо МиядзакиПодробнее
Жора Крыжовников возглавит жюри кинофестиваля «Маяк»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три богатыря» опережают «Смешариков», а «Тур с Иванушками» – «Непослушников»Подробнее
«Яндекс» вложит 100 млрд рублей в покупку и создание контентаПодробнее
Premier заключил масштабное партнерство с транспортными компаниями РоссииПодробнее