top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Капитан Волконогов бежал» продан в США, Италию, Индонезию и Норвегию

«Капитан Волконогов бежал» продан в США, Италию, Индонезию и Норвегию

Автор: Виолетта Палий

19 ноября 2021

Картина будет также показана в ряде других европейских стран

Американская независимая кинокомпания Samuel Goldwyn Film, которая более 20-ти лет разрабатывает, производит и занимается дистрибуцией инновационных художественных и документальных фильмов, приобрела права на показ фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ на территории Северной Америки. 

«После невероятной премьеры фильма в Венеции мы с нетерпением ждём момента, когда сможем показать его зрителям. Мастерское исполнение Юры Борисова приводит в движение каждый механизм потрясающе сконструированного фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова», – отмечает Майлз Файнбург, директор по продажам и дистрибуции Samuel Goldwyn Films. 

Компания работает как со всемирно известными сценаристами и режиссёрами, так и с начинающими кинодеятелями, обладающими оригинальным стилем и рассказывающими уникальные истории. 

Валерий Федорович: «Конечно, для нас важно было не только выйти с фильмом к американскому зрителю, но и сделать это с крутым дистрибьютором. С тем, кто влюбится в наш фильм и будет готов с ювелирной тонкостью подойти к работе над ним. Samuel Goldwyn Films, которые начали свой путь с «Лолиты» Эдриана Лайна с Джереми Айронсом и за более чем 20 лет работы внесли большой вклад в развитие проката иностранного кино на территории США, – прекрасный выбор для нас».

Евгений Никишов: «Последние успешные кейсы компании Samuel Goldwyn Films, особенно работа над датским фильмом «Ещё по одной», который получил «Оскар» за лучший иностранный фильм, не оставили у нас сомнений в правильности выбора. Мы уверены, что «Капитан Волконогов бежал» в хороших руках, и с нетерпением ждём начала работы».

Memento International, французский партнёр фильма по международной продаже прав, заключил ещё несколько важных сделок. Так, у фильма будут международные релизы в Италии (I Wonder), Бенилюксе (Imagine), Норвегии (Fidalgo), Польше (Mayfly), Восточной Европе (HBO), Греции (Cinobo), Индонезии (PT Falcon). В Эстонии релизом занимается компания Homeless Bob, во Франции – Kinovista.

В России дистрибьютором фильма стала компания «Централ Партнершип».

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Объявлен лонг-лист премии «Золотой орел»
Подробнее
На СТС стартует новая версия «Галилео» с Александром Пушным и Даней Крастером
Подробнее
Фонд кино объявил дату проведения питчинга авторской анимации и детских фильмов
Подробнее
«Роскино» и Британский институт кино объявили о сотрудничестве
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2021 года
Подробнее
Международная касса: «Не время умирать» стал самым кассовым голливудским релизом
Подробнее
Premier покажет сатирический сериал-антологию «Бесит»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вечные» уверенно выигрывают уикенд
Подробнее
Олеся Коновалова стала исполнительным директором «Кинопоиска»
Подробнее
Kion планирует войти в топ-3 онлайн-кинотеатров России по итогам 2023 года
Подробнее
В компании Star Media объявили о кадровых изменениях
Подробнее
«Веном 2» стал самым кассовым фильмом 2021 года в российском прокате
Подробнее
Kion отчитался по итогам деятельности в третьем квартале 2021 года
Подробнее
Роскомнадзор утвердил требования к единому измерителю аудитории
Подробнее
Касса четверга: «Вечные» оказались лидерами
Подробнее
В студии Paramount продолжает меняться топ-менеджмент
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: у «Последней дуэли» ожидаемо самые высокие цифры
Подробнее
В Москве стартовал второй этап 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Американская касса: мультфильм «Большой красный пес Клиффорд» заработал выше прогнозов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Французский вестник» пока опережает «Последнюю дуэль»
Подробнее