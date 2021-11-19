«Капитан Волконогов бежал» продан в США, Италию, Индонезию и Норвегию

Картина будет также показана в ряде других европейских стран

Американская независимая кинокомпания Samuel Goldwyn Film, которая более 20-ти лет разрабатывает, производит и занимается дистрибуцией инновационных художественных и документальных фильмов, приобрела права на показ фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ на территории Северной Америки.

«После невероятной премьеры фильма в Венеции мы с нетерпением ждём момента, когда сможем показать его зрителям. Мастерское исполнение Юры Борисова приводит в движение каждый механизм потрясающе сконструированного фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова», – отмечает Майлз Файнбург, директор по продажам и дистрибуции Samuel Goldwyn Films.

Компания работает как со всемирно известными сценаристами и режиссёрами, так и с начинающими кинодеятелями, обладающими оригинальным стилем и рассказывающими уникальные истории.

Валерий Федорович: «Конечно, для нас важно было не только выйти с фильмом к американскому зрителю, но и сделать это с крутым дистрибьютором. С тем, кто влюбится в наш фильм и будет готов с ювелирной тонкостью подойти к работе над ним. Samuel Goldwyn Films, которые начали свой путь с «Лолиты» Эдриана Лайна с Джереми Айронсом и за более чем 20 лет работы внесли большой вклад в развитие проката иностранного кино на территории США, – прекрасный выбор для нас».

Евгений Никишов: «Последние успешные кейсы компании Samuel Goldwyn Films, особенно работа над датским фильмом «Ещё по одной», который получил «Оскар» за лучший иностранный фильм, не оставили у нас сомнений в правильности выбора. Мы уверены, что «Капитан Волконогов бежал» в хороших руках, и с нетерпением ждём начала работы».

Memento International, французский партнёр фильма по международной продаже прав, заключил ещё несколько важных сделок. Так, у фильма будут международные релизы в Италии (I Wonder), Бенилюксе (Imagine), Норвегии (Fidalgo), Польше (Mayfly), Восточной Европе (HBO), Греции (Cinobo), Индонезии (PT Falcon). В Эстонии релизом занимается компания Homeless Bob, во Франции – Kinovista.

В России дистрибьютором фильма стала компания «Централ Партнершип».