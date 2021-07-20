Фестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля» представил даты проведения и состав жюри

С 25 по 29 августа в Москве пройдет XI Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «Капля», в рамках которого запланирован ряд мероприятий, которые представит продюсерская компания Live Entertainment. Кинофестиваль является крупным международным проектом и проходит при официальной поддержке всемирного Союза кинофестивалей остросюжетного и фантастического кино. Фестиваль входит в перечень официальных международных кинофестивалей, признанных Министерством Культуры РФ.

Конкурсная программа фестиваля премьерных фильмов ужасов, боевиков, детективов, фантастики и триллеров пройдет с 25 по 28 августа 2021г. в режиме нон-стоп в сетевых кинотеатрах «Пушка» и «Мягкий кинотеатр», а также в кинотеатре Москино «Полет» и в электронном кинотеатре «Мир Искусства». С утра до поздней ночи в вышеуказанных кинотеатрах и залах зрителям будет возможность увидеть лучшие картины, поступавшие в оргкомитет фестиваля в течение года. В конкурсной программе представлены как работы известных режиссеров, так и новичков жанра. В этом году победитель конкурсной программы помимо наградной статуэтки, диплома и ценных призов получит также сертификат на телепрокат фильма.

Членами жюри фестиваля текущего года стали: председатель жюри – кинопродюсер и киноактер Ричард Каттинг (США), кинорежиссер Рохит Говарданам (Индия), киноактер Юрий Торсуев (Россия), кинорежиссер, продюсер, кинооператор и режиссер Андреа Марфори (Италия), сценарист и гример Паола Мингони (Италия), голливудская актриса, режиссер и продюсер Елена Корнилова (США/Россия), организатор и программный директор кинофестиваля в Турине ToHorror Film Festival Alessia Gasparella (Италия), а также президент берлинского кинофестиваля Obscura Film Festival David Ghane (Германия).

Каждый год на кинофестивале присутствуют зарубежные звездные гости. В этом году предварительно подтверждены следующие участники: суперзвезда Голливуда Луис и Костас Мэндиллоры, Тьюздей Найт, японский разработчик видеоигр SWERY, Сади Катц, Стив Де Рувер и Роман Варшавский.

Помимо звезд, лично присутствующих на фестивале, в своих видео-посланиях с приветственным словом обратятся гости прошлых лет фестиваля Эрик Робертс, Джон Кассир, Джодель Ферланд, Лин Шей, Мик Гаррис, Лизль Алерс и другие. Почетными гостями фестиваля, представляющими отечественный кинематограф, в этом году станут Олег Тактаров, Виктор Сухоруков, Сергей Гармаш, Василий Шлыков, Виталий Хаев, Луиза Габриэла-Бровина, Алексей Панин, сестры Каратыгины, Милош Бикович, Полина Ауг и Семен Серзин.

28 августа в 18:00 в стенах Голливудской киноакадемии «Монтпарнас» на территории ПЦ «Люди города» состоится Звездный мастер-класс в формате вопрос-ответ сессии с участием всех приглашенных звездных гостей фестиваля, а 29 августа в модном VIP лаундж-кинотеатре Foster Cinema на территории Центра дизайнерского искусства на Фрунзенской набарежной – торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля. На сцену поднимутся авторы лучших фильмов в жанре остросюжетного кино и триллера. В шоу-программе примут участие хэдлайнеры вечера – сербский акапелло-бэнд FAMOS и австралийско-российский рок-коллектив «Louis & Mariel», а также такие звездные исполнители как Yordi Matos, Александр Савин, Саша Чугунова, шоу африканских барабанщиков Республики Бенин, а также участники детских телевизионных проектов «Голос», «Детское Евровидение» и многих других.

Билеты можно купить с 1 августа в кассах площадок фестиваля или в офисе кинофестиваля.

Информация о стоимости билетов:

Стоимость 1 билета на любой 1 киносеанс: 300 руб

Стоимость 1 билета на Звездный мастер-класс: 2000 руб

Посещение церемонии награждения: по ВИП пригласительным или 5000 руб

20.07.2021 Автор: Виолетта Палий