«Каропрокат» займется кинодистрибуцией проектов «МТС Медиа»

До конца 2022 года прокатчик выпустит пять фильмов компании

Компания «Каропрокат» выступит дистрибьютором фильмов компании «МТС Медиа», владеющей онлайн-кинотеатром Kion. Об этом обьявил президент «Каропроката» Алексей Рязанцев во время презентации на Санкт-Петербургском международном контент-форуме. По словам Рязанцева, в лице «МТС Медиа» и Kion прокатчик нашел партнера, который максимально сосредоточен именно на производстве фильмов.

До конца 2022 года компания выпустит в прокат пять проектов, которые «МТС Медиа» произвела самостоятельно или в партнерстве с другими компаниями: триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА (ID Production, Kion, Фонд Кино), стартующий в прокате уже 29 сентября, трагикомедия Я БУДУ ЖИТЬ (в кино с 3 ноября, Look Film, МТС Медиа), драма 1000 ДЕШЕВЫХ ЗАЖИГАЛОК (17 ноября), полнометражное продолжение одноименного сериала СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ 2 (1 декабря, Kion) и комедия ДВА (Kion).

Также Рязанцев поставил точку в истории с партнерством между «Каропрокатом» и «Парадизом». В декабре 2021 года было объявлено, что два независимых дистрибьютора будут совместно осуществлять выпуск ряда фильмов. В Санкт-Петербурге Рязанцев заявил, что партнерство не состоится: «У двух сильных прокатчиков слишком различаются подходы к продвижению релизов, букингу и рекламе».