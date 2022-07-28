XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил состав жюри

Смотр пройдет с 7 по 11 сентября

Опубликован список членов жюри XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Председателем комиссии станет заслуженный деятель искусств России и народный артист России Владимир Хотиненко.

В рамках внеконкурсной программы фестиваля будет представлена отреставрированная версия фильма Хотиненко МУСУЛЬМАНИН, также после показа пройдет обсуждение картины.

Также в состав членов жюри войдет писатель, кинорежиссер, кинокритик Хамид Бенамра (Алжир, Франция), режиссер и продюсер Анара Кашаганова (Казахстан), режиссер, продюсер Амер Салмин Аль Мурри (ОАЭ), режиссер документальных фильмов, призер международных кинофестивалей Наргес Абьяр (Иран), режиссер, обладатель множества призов на фестивалях Индии и других странах Хаобам Пабан Кумар (Индия), известный кинокритик, киновед, член жюри множества кинофестивалей Ихсан Кабиль (Турция) и режиссер, актриса, продюсер Ильхам Шахейн (Египет). Россию в жюри фестиваля также представит киновед, историк кино, доктор искусствоведения, режиссер документальных фильмов Валерий Фомин. От республики Татарстан в жюри будет работать ректор РИУ Рафик Мухаметшин.

Всего в этом году было подано 625 заявок на участие из 44 стран мира. Отборочной комиссией фестиваля уже составлен шорт-лист проектов.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Минкультуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».