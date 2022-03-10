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Российские кинотеатры рассказали, на какой срок им хватит запасов напитков Coca-Cola и Pepsi

Автор: Виолетта Палий

10 марта 2022

БК опросил демонстраторов в связи с уходом глобальных брендов с российского рынка

8 марта компании Coca-Cola и Pepsi&Co объявили об уходе с российского рынка. Согласно заявлению Pepsi&Co, напитки Pepsi, 7Up и Mirinda не будут продаваться в России. При этом  Coca-Cola останавливает инвестиции в маркетинг продуктов. БК узнал у представителей отечественных кинотеатров, какие существуют альтернативные варианты по замене лидеров среди безалкогольных напитков в кинобарах, а также о том, как развивается ситуация с поставками продукции в данный момент. 

Директор кинотеатра «Май» (г. Кохма, Ивановская обл.) Александр Кравцов отметил, что в течение неопределенного срока не будет осуществляться отгрузка напитков Pepsi, 7Up и Mirinda. С брендами Lipton и соками изменений пока что нет, однако кинотеатр уже получил уведомление, что с 1 апреля цены будут повышены на 19%. По словам Кравцова, кинотеатр вскоре займется заменой напитков на отечественные аналоги: в качестве альтернативы фигурирует производитель морсов из города Иваново, а также напитки «Байкал» и «Тархун». «Текущих запасов хватит на месяц, но в нынешних реалиях их может хватить на большее время, так как с каждой неделей посещаемость падает», — дополнил директор площадки. Кравцов также отметил, что дополнительный трафик в кинотеатрах создают обладатели «Пушкинских карт». Однако эта аудитория делает минимальные покупки в кинобаре — из 30 человек что-то приобретает лишь один. 

Как отметил директор компании «Кинопрокат Омск» (кинотеатры «Первомайский», «Слава») Дмитрий Савельев, говорить об изменении ассортимента пока рано. На данный момент у компании и поставщиков есть небольшие складские остатки, которых может хватить на месяц. Однако Савельев дополнил, что необходимо также учитывать срок годности товара, в который «нужно уложиться». По его словам, представители Pepsi&Co подтвердили, что ограничения поставок коснутся линейки основных продуктов, а в компании Coca-Cola не подтвердили вводимые ограничения. 

«Мы начали прорабатывать запасные варианты, но говорить о них преждевременно, потому что к ним не готовы потенциальные партнеры и второе, ситуация меняется каждый день катастрофически быстро», — заключил Савельев.

Директор кинотеатра Oscar (Саратов) Светлана Омельченко также отметила, что ситуация меняется очень быстро. По ее словам, предварительно до 16 марта отгрузка Pepsi, 7Up и Mirinda производиться не будет. Изменения не коснулись воды Aqua Minerale, чая Lipton, соков и чипсов. Омельченко заявила, что на два недели вперед продукция закуплена в розничных магазинах. В дальнейшем кинотеатр займется поиском отечественных производителей. 

Менеджер по репертуарному планированию кинотеатра «Прага Cinema» (г. Димитровград) Ирина Макарова рассказала БК, что запасов Coca-Cola хватит до июня этого года. Также площадка открыта к предложениям по работе с отечественными производителями напитков. 

Представители объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», киносети «Мираж Синема» и «КАРО» от комментариев отказались.

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