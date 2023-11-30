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В России появится новый семейный телеканал «КиноМульт»

Автор: БК

30 ноября 2023

«Цифровое Телевидение» запустит его уже 18 декабря

18 декабря медиахолдинг «Цифровое Телевидение» запустит новый телеканал «КиноМульт», главная задача которого – познакомить юное поколение телезрителей с культовыми игровыми и анимационными проектами, а также показать хиты современной анимации.

Библиотека телеканала объединяет коллекцию лент из сокровищницы Гостелерадиофонда, ВГТРК, студии «Паровоз», «Союзмультфильма» и других анимационных студий.

В телевизионной сетке канала появятся советские семейные картины, вроде ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА и ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, а также современные современные мультсериалы – «Смешарики», «Малышарики», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Бумажки» и прочие любимые детьми проекты.

Программа канала составлена с учетом разных часовых поясов, чтобы зрители в каждом российском регионе могли смотреть фильмы и анимацию в удобное время.

Ожидается, что «КиноМульт» будет доступен операторам телевидения в точках присоединения на М-9 STV и Medialogistika.

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