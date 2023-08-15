«Кинопоиск» оштрафовали дважды за день

Общая сумма наказания составила 2 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы дважды за день оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ-сценами. По сообщению «РИА Новости», общая сумма наказания составила 2 млн рублей.

Поводом для составления протоколов стали фильмы ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ, МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ, АЛЕКСАНДР, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, РИМСКИЕ РАССТАВАНИЯ и ЗИЛЬС-МАРИЯ. В обоих случаях сервис был признан виновным в распространении среди несовершеннолетних в Интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП).

Представители «Кинопоиска» считают, что в действиях онлайн-кинотеатра отсутствует состав правонарушения – в протоколах нет доказательств, что с фильмами знакомились несовершеннолетние. Также, по словам представителя сервиса, они «заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений».

Юристы сервиса отметили, что возрастной рейтинг определяет не сам кинотеатр – он ставится на основе выданных Министерством культуры прокатных удостоверений и мнения производителей фильмов. Утверждается, что «Кинопоиск» планирует обжаловать решение суда.

Ранее «Кинопоиск» уже штрафовали на 1 млн рублей за отсутствие маркировки 18+ при показе фильмов ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО, АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, ЕЩЕ ТРИ СВАДЬБЫ, ЖАДНОСТЬ, ОТЕЛЬ НОМЕР 6 и ДЫЛДА.

Фото: кадр из фильма АЛЕКСАНДР