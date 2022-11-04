«Кинопоиск» анонсировал обновления библиотеки ноября 2022 года

Сериал «Монастырь», проекты DC и другие новинки

С 19 ноября — «Монастырь» (1 сезон)

Драма от шоураннера Александры Ремизовой, оператора Сергея Трофимова и режиссера Александра Молочникова. Мария — обаятельная тусовщица, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля, и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Приходится бежать в Россию, но дома она не в безопасности — девушка укрывается в стенах монастыря, и так начинается ее знакомство с собой. В главных ролях — Настя Ивлеева, Филипп Янковский, Мария Миронова и Марк Эйдельштейн. Сериал «Монастырь» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 10 ноября — «Харли Квинн» (3 сезон)

Готэм разрушен, Лига справедливости разбита, как и сердце Кайтмена, узнавшего, что Ядовитый Плющ любит Харли, а не его. В новом сезоне появятся Аманда Уоллер и ее Отряд самоубийц, Плющ попробует преобразовать разрушенный Готэм с помощью своих способностей, что привлечет внимание Болотной Твари, а Джокер вернется, чтобы баллотироваться в мэры Готэма. Новый сезон мультсериала «Харли Квинн» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 24 октября — «Пенниуорт» (3 сезон)

Cериал рассказывает историю персонажа комиксов DC, молодого Альфреда Пенниуорта, за много лет до того, как он стал дворецким Бэтмена. В попытке найти баланс между смертоносными инстинктами и мирной жизнью Альфред (Джек Бэннон), бывший боец британского спецназа, вместе с двумя сослуживцами открывает в Лондоне собственное охранное агентство. Выполняя частные заказы, он знакомится с будущими родителями Бэтмена — эксцентричным американским миллионером Томасом Уэйном, который предлагает ему хорошо оплачиваемое сотрудничество, и журналисткой Мартой Кейн. Новый сезон сериала «Пенниуорт» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Флэш» (продолжение 8 сезона)

В детстве Барри Аллен стал свидетелем убийства матери: она погибла от рук человека со сверхспособностями, но обвинили в ее смерти отца Барри. Повзрослев и став судмедэкспертом, Барри не отбросил мыслей о сверхлюдях и продолжал искать доказательства их существования, что не лучшим образом сказывалось на его репутации и общении с коллегами. Пытаясь самостоятельно расследовать убийство матери, он случайно оказывается рядом с ускорителем частиц во время взрыва и сам обретает суперсилу. Теперь Барри Аллен — самый быстрый человек в мире. Новый сезон сериала «Флэш» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 3 ноября — «Старгёрл» (3 сезон)

Молодая американка Кортни Уитмор случайно узнает, что ее отчим был помощником супергероя. Сама же она по неизвестным пока причинам может пользоваться сверхоружием одного из таких супергероев, ушедшего из жизни. И теперь спасение мира на ней — Старгерл. Героиня загорается идеей создания собственной команды — «Общества справедливости Америки». Новый сезон сериала «Старгерл» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Супермен и Лоис» (продолжение 2 сезона)

В один день лишившись работы и потеряв мать, Кларк Кент вместе с женой Лоис Лейн и двумя сыновьями возвращается в родной Смолвиль. Когда у одного из мальчиков обнаруживаются сверхспособности, унаследованные им от отца, Кларк и Лоис принимают решение поселиться на старой ферме Кентов подальше от любопытных глаз. Но давние враги не дремлют, а воспитание подростков зачастую оказывается куда более трудоемкой задачей, чем борьба с алчными злодеями. Новый сезон сериала «Супермен и Лоис» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 26 октября — «Аврора» (1 сезон)

Саша Зорина, в 10 лет прославившаяся на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора», спустя 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события выпавшего из ее памяти месяца, героиня глубже погружается в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала. В главной роли — Лена Тронина, режиссер — Роман Волобуев. Сериал «Аврора» будет доступен на more.tv и на Кинопоиске по подписке Плюс Мульти c more.tv. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 10 ноября — «Трудные подростки» (4 сезон)

Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. Они продолжают регулярно влипать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона. Новый сезон сериала «Трудные подростки» будет доступен на more.tv и на Кинопоиске по подписке Плюс Мульти c more.tv. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

Британская лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу. Уже в аэропорту женщина начинает видеть загадочных существ, а когда в одной из многочисленных сувенирных лавочек покупает стеклянную бутылочку и пытается ее отмыть, перед ней возникает самый настоящий джинн. Алетея не торопится загадывать три желания, ей интереснее послушать его историю. Джинн начинает свой рассказ. В главных ролях — Тильда Суинтон и Идрис Эльба. Фильм доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Фантастика» (7-10 эпизоды)

Заключительные эпизоды и финал нового музыкального шоу Первого канала «Фантастика», где звезды соревнуются с перспективными новичками. Кто есть кто, остается загадкой до самого конца передачи: на сцене выступают не люди, а их цифровые аватары с преобразованными голосами. Ведет музыкальный «Аватар» Вадим Галыгин, в жюри — Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дима Билан, а также виртуальный маскот Телек. Шоу «Фантастика» доступно на Кинопоиске по подписке Плюс. Новые эпизоды появляются онлайн до выхода в эфир ТВ. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Новые сезоны сериалов

В ноябре — «Наследие» (продолжение 4 сезона)

Подростковый спин-офф сериала «Древние», который, в свою очередь, рассказывал об избранных героях «Дневников вампиров». Хоуп, дочь вампира и оборотня и внучка злой ведьмы, поступает в школу Сальваторе, где учатся дети со сверхъестественными способностями. Ученики осваивают магические навыки и учатся сосуществовать с себе подобными и обычными людьми. Но главное, что им предстоит понять — это какая сторона их натуры сильнее: темная или светлая. В сериале снимались Мэттью Дэвис, Деметриус Бриджес, Кайли Брайант и другие. Продолжение четвертого сезона сериала «Наследие» будет доступно эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 25 октября — «Кунг-фу» (2 и 3 сезоны)

Переживая личностный кризис, Никки Шен, студентка юридического факультета, решает бросить престижный университет и отправляется в судьбоносное путешествие в отдаленный китайский монастырь, чтобы изучать кунг-фу. Вернувшись из Шаолиня, Никки обнаруживает, что ее родной город захлебывается от преступности и коррупции. Используя освоенные в монастыре боевые искусства и навыки выживания, она встает на защиту горожан и своих близких и пускается на поиски злодея, который убил ее наставника в Шаолине, а теперь охотится на нее саму. Новые сезоны сериала «Кунг-фу» будут доступны эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Для всей семьи

С 17 ноября — «Девушки с Олимпа» (1 сезон)

Фантастический мультсериал, выхода которого ждали 10 лет. Сид, Люси и Хоон родились в один день и ходят в одну школу. Сид — чемпионка по фехтованию, Люси — королева сердец, а Хоон — просто гений. Они не волшебницы, но обладают сверхъестественными способностями. В их руках — судьба нашего мира. Мультсериал «Девушки с Олимпа» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 22 ноября — «Соня и Лёня» (1 сезон)

В фантазиях девочки Сони существует целый мир, наполненный приключениями, в котором она и ее воображаемый друг волчонок Леня постоянно попадают в разные передряги. Это очень простые истории, в которых герои познают, что такое дружба, храбрость, работа над собой. Мультсериал «Соня и Леня» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 15 октября — «Геройчики» (1 сезон)

У Ромы полным-полно разных игрушек. Кого здесь только нет: и загадочный инопланетянин Бублик, и петух-тянучка Ко-Ко, и ящерица-самурай О-Раш, и милая куколка Пинки, и воинственный заяц Генерал Де-Кроль со своими роботами, и, конечно, отважные супергерои Флай и Глория. Когда Ромы нет в комнате, они живут собственной увлекательной игрушечной жизнью. Мультсериал «Геройчики» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Со 2 ноября — ВИНСКИ И ПОРОШОК-НЕВИДИМКА

Десятилетний Вински чувствует себя аутсайдером и «невидимкой» среди своих сверстников. Однажды он встречает таинственного аптекаря, который дает ему флакон с волшебным порошком. Этот порошок позволяет мальчику обрести уникальную сверхспособность: Вински становится по-настоящему невидимым и может проходить сквозь любые стены. Используя этот дар, он превращается в супергероя и начинает бороться с преступностью в своем городке. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 ноября — «Команда МАТЧ» (1 сезон)

​​Команде зверей интересны нетипичные для них виды спорта. Их тренер, известный чемпион Лев Борисович, находит новаторские способы вдохновить юных спортсменов на достижение высоких результатов. Любительская команда бьет рекорд за рекордом, что не остается без внимания в спортивном сообществе. Кто же эти таинственные новички, вытеснившие признанных лидеров из турнирных таблиц? Мультсериал «Команда МАТЧ» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 11 ноября — СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса. Мультфильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Комедии

Уже на Кинопоиске — ПОЕХАЛИ!

Что делать, если вас настиг приступ паники прямо в собственной машине? «Главное – сохранять спокойствие», — говорит себе Луиза, но тут тачку вместе с ней угоняет молодой преступник. Так начинается безумное приключение этой странной парочки: той, кого всю жизнь преследуют неудачи, и того, кто всегда находит неприятности на свою голову. Фильм доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 30 ноября — ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

После драки в супермаркете дочь перевозит пожилого отца к себе. Тот от переезда не в восторге, а его внук Питер просто в бешенстве, ведь деду отдали его любимую комнату, а самого парня переселили на чердак. Не желая мириться с этой вопиющей несправедливостью и не думая о последствиях, мальчик объявляет дедуле войну. Но пенсионер оказывается не так прост. В фильме снимались Роберт Де Ниро, Ума Турман, Кристофер Уокен, Джейн Сеймур и другие. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 23 ноября — КАНИКУЛЫ ВАЛЕРИ

Девочка-ботаник решает притвориться своей красивой, но не существующей сестрой-близнецом из Калифорнии, чтобы стать самой популярной девочкой в школе. Когда все идет не по плану, она понимает, что быть самой собой гораздо важнее. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — КАЗАКИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ

Инопланетянин 20 лет назад посещал Землю, чтобы оставить устройство сбора информации о ресурсах планеты. Когда он возвращается за данными, его корабль терпит крушение в Казахстане, где волей случая пришелец знакомится с Шолпан. Она помогает ему починить корабль, не догадываясь, что истинная миссия инопланетянина — это захват планеты ради ресурсов. Фильм доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Триллеры и детективы

Уже на Кинопоиске — РЕШЕНИЕ УЙТИ

Фильм-лауреат Каннского кинофестиваля-2022 от режиссера Пака Чхан-ука. Детектив расследует смерть мужчины, упавшего со скалы. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив ее подозревает и тем сильнее влюбляется. Фильм доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК

Во время очередного дежурства патрульная Вера Седова в одиночку предотвращает трагедию в колледже, но при этом погибает студент. Она утверждает, что у парня был обрез, однако никакого оружия не обнаружено. Полицейскую проклинают родители и общественность. Единственный, кому становится по-человечески жалко Веру, — адвокат по назначению Илья Нестеров. Илья все больше погружается в дело и убеждается, что его подзащитная может быть права. В главных ролях — Кирилл Кяро и Юлия Александрова. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 18 ноября — ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Майк и Трой едут на встречу с воротилами криминального бизнеса, чтобы закупить у них партию товара. Место встречи — безлюдное придорожное кафе, куда, видимо, давно никто не заглядывал. Трой знакомится с местной официанткой Глорией и теряет голову. Отношения между подельниками накаляются, а между Троем и Глорией — наоборот, теплеют. Представителей мафии так и не видно, и это, похоже, не к добру. В главных ролях — Уилл Поултер, Джонни Флинн и Наоми Эки. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 19 ноября — НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА

Однажды сын главного врача одной из больниц неожиданно падает в обморок из-за приступа удушья и остановки дыхания, а через несколько дней и жена доктора внезапно умирает, ощутив те же симптомы. Врач пытается изучить природу возникновения этой смертельной болезни и вскоре обнаруживает, что все больше людей заражается ею. Он решает разобраться в причинах происходящего, пока это не привело к необратимым последствиям. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 18 ноября — ПОСЛЕДНИЙ КЛИЕНТ

В день, когда новостные ленты сообщают о хладнокровном убийстве беременной женщины и похищении ее новорожденного ребенка, к преуспевающему психологу Сюзанне Хартманн обращается молодой человек с необычной проблемой. Мужчина, с детства лишенный родительской любви, мечтает бесследно покинуть этот мир. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ

Режиссерский дебют актера Федора Лаврова и писателя и математика Романа Михайлова. Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где все не то, чем кажется. Фильм доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Драмы

С 17 ноября — ВИХРЬ

Фильм-лауреат премии кинофестиваля в Сан-Себастьяне от режиссера Гаспара Ноэ. История о пожилых супругах-парижанах, Луи и Эль, и их сыне Стефане. Отец — итальянский киновед, мать — психиатр на пенсии. У него слабое сердце, она быстро и неуклонно погружается в пучину деменции. Сын пытается помочь родителям, хотя в помощи явно нуждается сам: брак распался, ребенок на нем, денег нет, снова тянет к наркотикам. Дебютная драматическая роль Дарио Ардженто, итальянского мастера хорроров. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

Фильм по мотивам пьесы Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Есть факт: человек покончил с жизнью. Следователь пытается разобраться, почему так случилось, и допрашивает коллег, соседей, случайных и старых знакомых покойного. Но у каждого из них — свое мнение о погибшем, и порой эти мнения различаются настолько, что кажется, будто речь идет о разных людях. В фильме снимались Виктория Исакова, Семен Серзин, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — РАЗВОД В СТИЛЕ КУНГ-ФУ

Муж Зоры — далеко не совершенство: идеальный папа для их маленькой дочки порой превращается в настоящего монстра и держит семью в страхе. Зора терпит, боясь, что развод разлучит ее с малышкой. Но все меняется, когда она встречает загадочного мастера кунг-фу. В этот день женщина четко понимает — с неё хватит! Фильм доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 18 ноября — ЭТА БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ

Случайное знакомство Камилл и Жоржа быстро перерастает в бурный роман, а затем — в нетипично счастливый брак. Эксцентричная пара вызывает восхищение и зависть в высшем свете. Они живут роскошно и не по средствам, они бегут от скуки, примеряя на себя разные образы и включая воображение там, где жизнь выглядит слишком банальной. Их игры эпатируют окружающих и кажутся им безумными, но однажды Камилл перестает различать, где кончается игра и начинается настоящее безумие. Жоржу придется пойти с Камилл и в огонь, и в воду, храня верность клятве быть рядом в болезни и здравии. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 27 ноября — АМЕРИКАНСКАЯ «МЕЧТА»

Фильм-участник Венецианского кинофестиваля-2020 от создателей сериала «Дом с прислугой». Жизнь Никки совсем не похожа на мечту — борьба с зависимостями, нищета, постоянные конфликты с бойфрендом. С пятилетней дочкой Литтл она живет в заброшенном туннеле нью-йоркского метро вместе с другими бездомными. Джон, отец Литтл, считает, что девочка заслуживает лучшей жизни и должна учиться в школе, но Никки не доверяет системе. Над ними — «Верхний мир», который Литтл видела лишь однажды. Но однажды по приказу властей матери и дочери приходится оставить свой подземный дом. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — РЕТРОСПЕКТИВА ФЭНА СЯОГНАНА

Цинь Фэнь — сорокалетний холостяк, возвращается из Америки в Китай в надежде найти жену, «современную снаружи, старомодную внутри». Он дает объявление на брачном портале, и начинает встречаться с потенциальными невестами. Но времена изменились, и теперь его землячки прагматичны и раскрепощены. Однажды во время своих брачных поисков он встречает ослепительно красивую стюардессу, влюбленную в женатого мужчину. Казалось бы, шансов нет — но судьба подкидывает им сюрприз. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЕ

28 июля 1976 года в Таншане провинции Хэбэй произошло землетрясение, которое длилось меньше чем полминуты, но унесло несколько сотен тысяч жизней. Эти секунды поставили мать перед ужасным выбором — спасти сына или дочь, что обернулось грузом вины на десятилетия. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — ВО ИМЯ ЧЕСТИ

Капитан Гу Цзыди, командир 9-й роты Народно-освободительной армии Китая, из которой он единственный остался в живых во время Гражданской войны, до конца жизни пытался исправить ошибки военных, которые объявили его героическую роту пропавшей без вести. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — УБИТЬ ИМПЕРАТОРА

Фильм-призер Венецианского кинофестиваля-2006. Наследный принц У и малышка Ван росли вместе во дворце. Повзрослев, они полюбили друг друга, но император решил сделать Ван своей новой женой. Безутешный У отправляется на юг искать утешения в музыке и танцах. В главной роли — Чжан Цзыи. Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Пополнение коллекции дорам

В ноябре — «Добиться искренности» / Jinsimi dahda (1 сезон)

Популярная актриса О Юн-со оказывается в центре скандала с наследником богатой семьи, из-за чего ее карьера идет под откос. Шанс на возвращение появляется, когда она узнает, что востребованный сценарист хотел бы видеть ее в дораме в роли секретаря адвоката. Чтобы лучше вжиться в роль, Юн-со устраивается помощницей к адвокату из юридической фирмы, высокомерному и хладнокровному. Сериал «Добиться искренности» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Турпакет» / Deo paekiji (1 сезон)

Юн Со-со работает гидом во Франции, сопровождает корейских туристов, которые приехали в Европу по турпакету. Каждая новая группа — новые люди и новые истории. Кто-то отправился в путь, чтобы освежить многолетние отношения, кто-то — чтобы красиво отметить букетно-конфетный период, кто-то — чтобы заглушить боль одиночества. У каждого человека — своя история, и Со-со знает, что сказать не только по-французски. Сериал «Турпакет» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Бойфренд» / Namjachingu (1 сезон)

Закончив колледж, дочь политика Чха Су-хен выходит замуж за молодого человека из влиятельной семьи. Для Су-хен это брак по расчету, который поможет карьере ее отца. Однако вскоре ей удается развестись с нежеланным супругом. Ким Джин-хек — самый обыкновенный парень. Он пытается найти постоянную работу на полставки, но терпит неудачи. Наконец, оставив попытки преуспеть на родине, парень отправляется за границу, где знакомится с Су-хен. Сериал «Бойфренд» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Романтика без правил» / Nanpokhan romaenseu (1 сезон)

Пак Му-ёль — игрок бейсбольной команды «Мечтатели». Ю Ын-джэ — бывшая дзюдоистка и фанатка «Чаек». Однажды они сталкиваются, вспыхивает ссора, и девушка лихо отделывает парня, пока кто-то шустрый снимает это на телефон. На следующий день интернет взрывается от видео под названием «Унижение Пак Му-ёля». Карьеры обоих оказываются под угрозой, и тогда парочка придумывают хитрый план. Сериал «Романтика без правил» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Единственный» / Han saramman (1 сезон)

Пхё Ин-сук всегда чувствовала, что сильно отличается от других людей, и как-будто она не от мира сего, поэтому никогда не прислушивалась к чужим советам. Узнав, что жить ей осталось не так долго, девушка знакомится с лейтенантом полиции и ввязывается в расследование убийства. Сериал «Единственный» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Грандиозное шоу» / Widaehan syo (1 сезон)

Когда бывший депутат Ви Дэ-хан повторно идет на выборы, внезапно выясняется, что у него есть восемнадцатилетняя дочь. Девушка рассказывает ему, что мать погибла в автокатастрофе, и теперь он должен заботиться о ней, двух ее младших братьях и сестре. Политик решает устроить из этого шоу. Сериал «Великолепное шоу» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В ноябре — «Хороший доктор» / Gut dakteo (1 сезон)

Проект, по мотивам которого был снят американский ремейк с Фредди Хаймором. У Пака Щи-она аутизм, и во многом он напоминает десятилетнего ребенка, что, однако, не помешало ему преодолеть все препятствия и стать детским хирургом. Он — гений медицины, но испытывает затруднения по части отношений с людьми. Сериал «Хороший доктор» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.