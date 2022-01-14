Кинопоиск выступит сопродюсером и дистрибьютором всех прав в РФ и СНГ нового фильма Гая Ричи

Съемки проекта с Джейком Джилленхолом стартуют в конце января

24 января Гай Ричи начнет в Испании съемки нового фильма с рабочим названием ПЕРЕВОДЧИК. Главную роль в проекте сыграет Джейк Джилленхол. Производством фильма занимаются компании STX и Toff Guys, которые работали над тремя прошлыми проектами Гая Ричи: ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ и ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА». Сценаристы — Айван Эткинсон и Марн Дэвис.

Кинопоиск выступит дистрибьютором нового фильма Гая Ричи в России и странах СНГ. Видеосервис получил права на прокат фильма во всех средах – кинотеатрах, digital, ТВ. В свою очередь компания MGM будет отвечать за выпуск картины в США, а Amazon Prime Video покажет фильм в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке.

Местом действия нового фильма Ричи станет Афганистан, а в центре сюжета окажутся американский военный и местный переводчик. Служба сержанта Джона Кинли подходит к концу, и в один из последних дней в Афганистане он отправляется на задание вместе с проводником по имени Ахмед. Их группа попадает под обстрел, и только Кинли с Ахмедом удаётся уйти с места нападения живыми. Сержант ранен, и за выжившими начинается погоня, а впереди лишь пустыня, простирающаяся на километры вдаль. Рискуя своей жизнью, Ахмед помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории.

Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов Яндекса: «Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссёров пользователей Кинопоиска, а также он – один из самых любимых киноавторов в нашей стране. Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков Плюса на Кинопоиске, поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнёрами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора. Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнёрству нашей платформы с топовым мировым режиссёром».

Джон Фридберг, президент по международным проектам STX: ​​«Мы начали сотрудничество с Кинопоиском на стадии предпродакшна картины не только как с дистрибьютором, но и соинвестором. Уверен, что это новый шаг для российского рынка стриминга»