top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Московские власти выделили 300 млн рублей помощи столичным кинотеатрам

Московские власти выделили 300 млн рублей помощи столичным кинотеатрам

Автор: БК

21 сентября 2022

Всего поддержку получит 71 демонстратор

Московские власти поддержали 71 кинотеатр на общую сумму 300 млн рублей. Ключевое условие для предоставления средств — продолжение работы в течение ближайших трех месяцев.

О планах выделить поддержку столичным кинотеатрам стало известно еще в июне 2022 года.

Тогда было объявлено, что киносети могут претендовать на грант для компенсации затрат столичных площадок на показ отечественных фильмов. В рамках поддержки столичные кинотеатры могли претендовать на прямые выплаты на компенсацию затрат по лицензионным договорам за использование прав на российские фильмы: 100% затрат компенсируются, если средства потрачены с 1 января по 31 мая 2022 года, и 50% — при тратах с 1 июня 2022 года. Общий объем поддержки не превышает 50 млн рублей на одну киносеть. 

Сейчас поддержку получили как крупные киносети, так и индивидуальные кинотеатры (порядка половины получивших средства), уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в августе 2022 года составили 1,001 млрд рублей, что на 68% меньше показателей августа 2021-го.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино назвал фильмы независимых компаний, которые получат господдержку
Подробнее
Продюсеры, прокатчики и кинотеатры могут лишиться госсубсидий за «антипатриотические действия» 
Подробнее
В Санкт-Петербурге откроется выставка-путешествие по творчеству Алексея Балабанова
Подробнее
Стали известны даты проведения региональной версии Beat Film Festival
Подробнее
Число ссылок с пиратским контентом растет после ухода зарубежных кинокомпаний из России
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Три тысячи лет желаний» вновь первый
Подробнее
В команду руководителей AFM вошли Мэтью Томпсон и Кэтрин Джирард-Кобб
Подробнее
Okko, «Место силы» и «Студия 24» запускают курс для шоураннеров
Подробнее
Экс-руководитель направления работы с артистами Spotify в России присоединился к команде «Яндекса»
Подробнее
Продюсер Андрей Бегунов возглавил компанию «Киностудия КИТ»
Подробнее
Касса четверга: «Три тысячи лет желаний» стал лидером уикенда
Подробнее
В Сочи начал работу фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Три тысячи лет желаний» вновь первый
Подробнее
Предпродажи уикенда: новый «Джиперс Криперс» обходит хоррор «Дитя тьмы: Первая жертва»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 сентября
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Капельник»
Подробнее
«Дни короткометражного кино» объявили о старте приема заявок
Подробнее
В столице состоялась премьера фильма «Кэт»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Горемыки»
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок
Подробнее