Московские власти выделили 300 млн рублей помощи столичным кинотеатрам

Всего поддержку получит 71 демонстратор

Московские власти поддержали 71 кинотеатр на общую сумму 300 млн рублей. Ключевое условие для предоставления средств — продолжение работы в течение ближайших трех месяцев.

О планах выделить поддержку столичным кинотеатрам стало известно еще в июне 2022 года.

Тогда было объявлено, что киносети могут претендовать на грант для компенсации затрат столичных площадок на показ отечественных фильмов. В рамках поддержки столичные кинотеатры могли претендовать на прямые выплаты на компенсацию затрат по лицензионным договорам за использование прав на российские фильмы: 100% затрат компенсируются, если средства потрачены с 1 января по 31 мая 2022 года, и 50% — при тратах с 1 июня 2022 года. Общий объем поддержки не превышает 50 млн рублей на одну киносеть.

Сейчас поддержку получили как крупные киносети, так и индивидуальные кинотеатры (порядка половины получивших средства), уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в августе 2022 года составили 1,001 млрд рублей, что на 68% меньше показателей августа 2021-го.