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Kion представил новинки августа 2022 года

Автор: БК

4 августа 2022

«Капкан на судью», российские фильмы и многое другое

Эксклюзивные премьеры Kion Originals

5, 12, 19, 26 августа — эпизоды психологического детектива «Капкан на судью»
Главные роли в проекте исполняют Александр Домогаров, Виктория Толстоганова, Александр Горбатов и Татьяна Лялина. В центре истории судья Нестеров (Александр Домогаров), принципиальный и честный работник судебной системы. За годы службы он запомнился верностью правосудию, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осужденных. В день своего 55-летнего юбилея родные, близкие, коллеги и друзья Нестерова собираются у него дома. Во время торжества загадочным образом исчезает его дочь Аня (Ангелина Загребина). В ситуации с пропажей человека наиболее важными являются первые 48 часов. За дело об исчезновении дочери уважаемого судьи берется лучший следователь полиции, майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе проведения розыскных мероприятий одна за другой начинают выясняться темные секреты судьи Нестерова. Жизнь несовершеннолетней дочери Нестерова теперь напрямую зависит от того, сможет ли всеми уважаемый судья признаться в своей профессиональной ошибке.

В августе — «Жизнь по вызову»
Сериал, основанный на реальных историях, рассказывает о российском рынке эскорт-услуг. Главные роли в проекте исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Наталья Рудова и Янина Студилина.

Эксклюзивные и со-эксклюзивные полнометражные фильмы

В августе — ОДЕРЖИМАЯ 
Фильм Игоря Волошина рассказывает о судмедэксперте Лизе, которая одержима красотой человеческого тела и считает, что физическая любовь исцеляет, дарит освобождение от груза травм и проблем. Поэтому она ведет крайне свободный образ жизни и довольно часто вступает в случайные связи на одну ночь. Но однажды на секционном столе перед Лизой оказывается тело девушки, с которой она накануне провела ночь. На теле жертвы напечатана фотография неизвестного мужчины. Вскоре и другие любовники Лизы уходят из жизни и оказываются на столе судмедэксперта. На их телах — та же фотография. Расследованием серии убийств вместе с Лизой занимается следователь Воронин. Немало повидавший за годы работы, он крайне эмоционально воспринимает дело. У Воронина есть личный интерес в поиске убийцы — несколько лет назад при загадочных обстоятельствах исчезла его дочь. И, по ряду признаков, череда этих убийств может помочь ему в ее поисках. 

В августе — ОДНА 
Драматический триллер, основанный на реальных событиях. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте более 5 километров над землей. Выжить не должен был никто, но произошло чудо — Лариса очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге.

В августе — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Школьники Джим и Энн готовятся к поступлению в университет. Но неожиданно в их стройные планы вмешивается разгоревшееся первое серьезное романтическое чувство. Необходимо сделать сложнейший выбор, который определит их будущее.

В августе — ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ 
Туда, где Земля кончается, и начинается космос, в горный кавказский аул, едет «важный человек из Москвы» — проверять региональный интернет. В это время молодой и талантливый Тофик влюблённо наблюдает в сети за популярной танцовщицей тверка. Узнав, что в пути ревизор, Тофик срывает спутниковую тарелку, чтобы никто не заподозрил его тайное увлечение вопреки обычаям. Пока местные жители налаживают интернет, сохраняя образ республики, Тофик едет за героиней сердца в другой серьёзный аул — Москву. И находит намного больше. Здесь и берет своё начало история горного тверка, новых возможностей и крепкой любви.

Онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками каждую неделю.

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