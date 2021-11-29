Kion представил новинки декабря 2021 года

Библиотеку пополнят оригинальные и эксклюзивные проекты

Originals-сериалы Kion:

• 15 декабря в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера сериала Эдуарда Бордукова «В раю мест нет» с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко - фантастическая мелодрама о бывших любовниках, попавших во временную петлю.

Судьба дарит героям еще один шанс — они попадают во временную аномалию и начинают путешествие по прошлому, переживая еще раз все значимые события своей жизни, пытаясь исправить ошибки. В новой реальности Вика и Андрей пытаются поступать «правильно», но каждый раз этого оказывается недостаточно, чтобы переломить судьбу. Шаг за шагом Вика и Андрей по-настоящему открываются друг другу и узнают, что тайны были не только в их жизни... Главные роли в проекте исполнили Артем Ткаченко, Екатерина Вилкова, Антон Васильев и Анна Старшенбаум.

Режиссер «В раю мест нет» — Эдуард Бордуков. Сценарист — Алла Гусева, продюсерами сериала стали Игорь Мишин, Валерий Лернер, Максим Филатов, креативные продюсеры — Наталья Исакова и Алексей Теплыгин. Производством сериала занималась студия Fox in Box. Проект «В раю мест нет» будет представлен в онлайн-кинотеатре Kion в формате киносторис: его можно смотреть как сериал (6 серий по 15 минут) или как полнометражный фильм.

• Еще одна премьера декабря — оригинальный проект Kion «Два» в формате киносторис.

Это комедийный сериал о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. Герои в каждой серии ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет. Леха не теряет надежды разбогатеть: его жена Тамара работает в полиции и даже не подозревает, что снабжает мужа «нужной» информацией. Жека трусоват, но жена Наталья каждое утро выпроваживает мужа на «дело», так как ей срочно нужно что-то купить, и к шантажу она не стесняется привлекать членов семьи.

Режиссеры сериала — Александр Наумов, Станислав Светлов. Автор сценария: Евгений Кулик. Исполнители главных ролей: Евгений Кулик, Алексей Кривеня, Ирина Соболева, Роман Маякин, Юлия Гришаева.

Также в декабре каталог онлайн-кинотеатра Kion пополнится эксклюзивными и со-эсклюзивными полнометражными фильмами:

• Со-эксклюзивной декабрьской премьерой Kion станет драма Александра Зельдовича МЕДЕЯ.

Фильм представляет собой современную интерпретацию античной трагедии Еврипида, в которой сестра убивает собственного брата. Заплатив за счастье невозможную цену, героиня оказывается в западне — эта дорога ведет в один конец. Чувствуя себя преданной, она ищет мести. Кинокартина вошла в основной конкурс Международного кинофестиваля в Локарно-2021, где получила приз молодежного жюри. Главные роли в фильме исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов.

• Также в декабре в онлайн-кинотеатре Kion состоится со-эксклюзивная премьера комедийной ленты ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях.

Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное — наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая — прекрасная девушка очень легкого поведения. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора. Если ещё быстрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты.

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками каждую неделю.