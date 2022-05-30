Онлайн-кинотеатр Kion представил обновления библиотеки в июне 2022 года

Премьеры сериалов и фильмов, документальное кино и новинки проката

Эксклюзивная премьера на Kion:

• С 9 июня — сериал «Женщина в состоянии развода»

Главные роли в сериале исполнили Артем Ткаченко, Мария Машкова и Анна Котова-Дерябина. Вере немного за тридцать. Она красива, умна и уже не замужем. Казалось бы, самое время насладиться этим моментом, осмотреться и никуда не спешить. Но, вот беда! Звучит приговор от медицины: «Если хотите родить ребенка, нужно поторопиться. Времени на это природа отвела вам совсем немного». Почему с ней? Разве это должно быть так? Тридцатилетние в современном городе, любовь и сомнения, подруги, мужчины, надежды, разочарования, смешное и горькое — в теплой и ироничной истории женщины в состоянии развода.

Эксклюзивные и со-эксклюзивные полнометражные фильмы:

• Российская комедия ПРИПЛЫЛИ!

Главные роли в фильме исполнили Владимир Яглыч, Роман Фомин, Маргарита Аброськина и Александр Соколовский. Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из ТИТАНИКА. Однако у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

• Польская драма ЭСКОРТНИЦЫ

Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако совсем скоро этот манящий мир роскоши покажет свою темную сторону.

• Мелодрама Сергея Бодрова-старшего ДЫШИТЕ СВОБОДНО

Главный герой фильма Илья сильно заикается, и это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

• Фильм ОТЧАЯННЫЕ МСТИТЕЛИ

В центре сюжета — четыре артиста маленького бродячего цирка, каждому из которых достался от природы особый дар — суперспособность, которая является их силой и проклятьем одновременно. Когда в их жизни врывается война, этой четверке приходится искать новое место для выступлений. Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности, чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.

• Документальный фильм ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ

В основе фильма – пять историй людей с имплантатами в голове. На фоне набирающей популярность темы «чипирования» и страхов людей стать подконтрольными искусственному интеллекту авторы фильма находят пять драматичных историй, где «чип в голове» – жизненная необходимость. С помощью имплантатов врачи восстанавливают слух глухим, убирают тремор у пациентов с паркинсонизмом, купируют приступы эпилепсии и лечат дистонию. К чему ведут научные открытия последних десятилетий, можно ли с помощью таких технологий управлять людьми и какие нейроэтические вопросы возникают в связи с их использованием? На эти темы в фильме рассуждают ученые мирового уровня. Помимо прочего фильм решает важную проблему дестигматизации людей–киборгов и избавления общества от технофобии.

• Фантастический триллер КРИО

Пятеро ученых пробуждаются после криогенного сна в подземном помещении. Они не понимают, как они там оказались и как долго они спали. Но точно становится ясно, что тот, кто собрал их здесь — убийца.

• Южнокорейский мультфильм СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА

По сюжету новое шоу талантов «Лунная королева» собирает яркие коллективы, чтобы выявить самых талантливых участниц. Для победы нужно собрать миллион лайков, выступая в коллективах на разнообразных сценах. Больше всего выделяется амбициозная Гера, чья мама уже получала титул Лунной королевы. Гера отлично танцует и поёт, но плохо ладит с участниками группы. Сможет ли она добиться успеха или титул достанется другой участнице?

• Мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ

История эта случилась давным-давно — во время античной Олимпиады, когда в Грецию со всех сторон света съезжались лучшие атлеты. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства. Вместе с ним в команде — прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист… С такой поддержкой — победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя. Коварный злодей хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон.

Также онлайн-кинотеатр Kion продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками каждую неделю.