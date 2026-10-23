КИОН рассказал о новинках ноября

"Красота", "Чужой звонок" и голливудские триллеры

Одной из грядущих новинок онлайн-кинотеатра КИОН в ноябре станет масштабная драма «Красота» Сарика Андреасяна — история о первых конкурсах красоты на закате СССР. В сериале сыграли Екатерина Стулова, Николай Шрайбер, Алёна Хмельницкая, Евгений Сидихин, Маргарита Дьяченкова.

Кроме того, зрителей ждут боевик СЕЗОН ОХОТЫ с Мэлом Гибсоном, детективная драма ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК с Юлией Александровой, мелодрама ЧУЖОЙ ЗВОНОК, получившая награду фестиваля «Новое движение», и многое другое.

С 30 октября:

«Красота» (остросюжетная драма, реж. Сарик Андреасян)

Конец 80-х. Вера, директор Дома культуры, вопреки недовольству чиновников запускает первый в стране конкурс красоты. Сотни молодых девушек устремляются на подиум, видя в нем мостик к лучшей жизни. В попытке найти денег на проведение Вера идет на сделку с криминалитетом, попадая в опасную ловушку вместе со своими подопечными.

ЧУЖОЙ ЗВОНОК (драма, реж. Светлана Белкина)

Старшеклассница Наташа мечтает поступить в Академию художеств в Петербурге, несмотря на сопротивление родителей. Поверить в себя и решиться следовать за мечтой ей помогает новый одноклассник Игорь. Судьба разводит героев на долгие годы. Но однажды они получают шанс встретиться и разобраться в прошлом и возможном будущем.

С 3 ноября:

ЛОФТ (триллер, реж. Эрик Ван Лой)

Пятеро женатых друзей тайно пользуются роскошной квартирой, где могут встречаться с любовницами. Отлаженная схема рушится, когда однажды в лофте находят тело убитой женщины. Поскольку ключи от квартиры есть только у пятерых, друзья начинают подозревать друг друга.

С 4 ноября:

ПАСТБИЩА БОГОВ (триллер, реж. Анар Аббасов)

Компания друзей из Москвы отправляется в горы Памира на охоту, чтобы поддержать товарища, тяжело переживающего смерть жены. Однако путешествие быстро превращается в борьбу за выживание. Вскоре друзьям приходится опасаться не только суровой природы, но и друг друга.

С 6 ноября:

ИДЕАЛЬНОЕ АЛИБИ (триллер, мелодрама, реж. Нил Лабут)

Недавно вышедший из тюрьмы Коннор пытается начать новую жизнь в небольшом прибрежном городе и знакомится с Мэрилин — женщиной значительно старше него. Их отношения постепенно затягивают героя в опасную историю, где страсть оказывается неотделима от обмана и преступления.

С 8 ноября:

БУХТА БЭРРОНА (триллер, реж. Эван Ари Келман)

Калеб Фолкнер, мужчина с непростым прошлым, не верит в официальную версию гибели своего сына и решает самостоятельно добиться правды. Подозревая одноклассника сына, Итана, Калеб похищает мальчика. Ситуация перерастает в масштабную погоню: отец Итана — влиятельный местный политик, готовый использовать свои возможности, чтобы вернуть ребенка.

С 10 ноября:

«Взрыв» (криминальная драма, реж. Андрей Мармонтов)

Обычный день в московской пятиэтажке заканчивается катастрофой — в одном из подъездов происходит взрыв. Трагедия связывает судьбы жильцов дома, которым приходится переживать потерю близких и искать ответы на вопросы о причинах случившегося.

С 12 ноября:

ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ (драма, реж. Вячеслав Рогожкин)

Успешный пластический хирург берется за сложнейший случай в своей карьере: восстановить лицо старшины, получившего тяжелое ранение. Помогая пациенту вернуться к жизни, Берладин неожиданно сталкивается с тайной собственного прошлого. Судьбы врача и пациента оказываются неразрывно переплетены.

С 13 ноября:

ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ (триллер, реж. Николас Джареки)

Финансист Роберт Миллер готовится продать свою компанию, однако успешный миллиардер скрывает крупную финансовую аферу: после неудачной сделки герой подделывает отчетность, пытаясь скрыть убытки. Одновременно Миллер ведет двойную жизнь и изменяет жене. Когда происходит трагедия, одно неверное решение грозит разрушить и его бизнес, и семью, и тщательно выстроенную репутацию.

С 17 ноября:

«Остров Обреченных» (детектив, реж. Фуад Шабанов)

В затерянном среди болот, рек и озер районе на северо-западе России рыбаки находят тело девушки, одетой в одежду XVI века. Расследовать загадочное убийство из Москвы приезжают два оперативника из разных ведомств. Пытаясь разобраться в преступлении, они сталкиваются с местными легендами, суевериями и целой цепочкой новых загадок.

С 20 ноября:

СЕЗОН ОХОТЫ (боевик, реж. Раджа Коллинз)

Живущий вдали от цивилизации опытный охотник Боудри в одиночку воспитывает дочь-подростка. Однажды они находят неподалеку от дома раненую девушку и решают дать ей убежище, не подозревая, что незнакомку преследует опасная преступная группировка. Семье придется дать отпор.

С 20 ноября:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК (детектив, реж. Анна Курбатова)

Во время дежурства патрульная Вера Седова предотвращает возможную трагедию в колледже, но один студент погибает. Вера утверждает, что молодой человек был вооружен обрезом, однако на месте происшествия оружия не находят — и сама полицейская оказывается под обвинением. Единственным, кто допускает, что ее версия событий правдива, становится адвокат Илья Нестеров. Чем глубже он погружается в дело, тем больше оснований находит верить своей подзащитной.

Фото: кадр из сериала «Красота»