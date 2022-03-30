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  • Дмитрий Колесов оценил объем российского рынка легальных видеосервисов за 2021 год

Дмитрий Колесов оценил объем российского рынка легальных видеосервисов за 2021 год

Автор: БК

30 марта 2022

Заместитель компании MediaHills также привел оценки перспектив рекламного рынка

В прямом эфире телеграм-канала БК, который состоялся 30 марта, заместитель генерального директора компании MediaHills Дмитрий Колесов оценил суммарный объем российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2021 года. Эксперт привел данные компании J`son & Partners Consulting, в которой Колесов ранее работал директором департамента ТВ и контента.  

По словам Колесова, рынок легальных видеосервисов увеличился до 91,3 млрд рублей. В эту сумму включены видеосервисы телеком-операторов и социальных сетей, а также онлайн-кинотеатры и YouTube. На онлайн-кинотеатры приходится 57,6 млрд рублей, на видеоплатформы социальных сетей — 10 млрд рублей.

Общее количество подписчиков всех видеосервисов достигло почти 39 млн человек к концу 2021 года. Также Колесов отметил, что траты на контент необязательно уменьшатся в 2022 году.

Что касается рынка телевизионной рекламы, Дмитрий Колесов прогнозирует, что падение его объема по итогам 2022 года составит 30-35%. 

Полную запись эфира можно прослушать в телеграм-канале БК

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