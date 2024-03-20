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  • Актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник после дебоша в Новосибирске

Актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник после дебоша в Новосибирске

Автор: БК

20 марта 2024

Ему грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток

Звезда сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый попал в спецприемник Новосибирска после того, как на него был составлен протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС.

Актер будет находиться там до завтрашнего заседания суда – ему грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Сообщается, что ранее Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска – он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к официантке. В минувшие выходные 29-летний актер открывал в своем родном городе «Семейный кинофестиваль».

Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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