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Сериал «Комбинация» на Wink посмотрело более 9 млн зрителей

Автор: Илья Кувшинов

31 октября 2024

Больше всего проект заинтересовал жителей Москвы и Саратова

Байопик Никиты Власова «Комбинация» стал самым успешным проектом в онлайн-кинотеатре Wink в 2024 году – после выхода финальной серии число его зрителей превысило 9 млн человек.

«После выхода всех серий “Комбинация” доказала статус флагманского проекта, оправдала наши ожидания и стала еще одним успешным сериалом из линейки Wink Originals. Проект вобрал в себя важные составляющие хита: отличный каст и талантливые актерские дуэты, режиссуру, драматургию и точную работу с музыкой. А главное — смог, на наш взгляд, передать дух противоречивой, но яркой эпохи, передать энергию и смелость создателей и участниц группы», – заявил генеральный директор платформы Антон Володькин. 

Стоит отметить, что больше всего проект заинтересовал жителей Москвы и Саратова. Последний показал наибольшее вовлечение зрителей – 52% платящих пользователей из родного для коллектива города посмотрели сериал.

Фото: кадр со съемок сериала «Комбинация»

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