В России будет создан Коммерческий фонд развития кино и анимации

Его контентный комитет возглавит Федор Бондарчук

Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о создании совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации, главной задачей которого станет системное финансирование производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе.

В создание Фонда будет инвестировано до 8 млрд рублей. Первоначальную экспертизу отбора проектов обеспечит НМГ, а окончательное решение о финансировании будет принимать контентный комитет, который возглавит режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Отмечается, что благодаря усилиям команды Фонда значительно сократится время на поиск инвесторов, а кинорынок пополнится новыми картинами с потенциалом для проката в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В данный момент завершаются все юридические процедуры по созданию Фонда, при этом фонд уже открыт к партнерству со всеми участниками рынка. Заявку на финансирование уже можно подать на официальном сайте.