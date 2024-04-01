top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В России будет создан Коммерческий фонд развития кино и анимации

В России будет создан Коммерческий фонд развития кино и анимации

Автор: Илья Кувшинов

1 апреля 2024

Его контентный комитет возглавит Федор Бондарчук

Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о создании совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации, главной задачей которого станет системное финансирование производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе.

В создание Фонда будет инвестировано до 8 млрд рублей. Первоначальную экспертизу отбора проектов обеспечит НМГ, а окончательное решение о финансировании будет принимать контентный комитет, который возглавит режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Отмечается, что благодаря усилиям команды Фонда значительно сократится время на поиск инвесторов, а кинорынок пополнится новыми картинами с потенциалом для проката в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В данный момент завершаются все юридические процедуры по созданию Фонда, при этом фонд уже открыт к партнерству со всеми участниками рынка. Заявку на финансирование уже можно подать на официальном сайте.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Ненормальный»: уехать в Китай, чтобы найти себя
Подробнее
Международная касса: «Кунг-фу панда 4» вырвалась вперед
Подробнее
Официальная касса России: чарт возглавил «Летучий корабль»
Подробнее
Касса России: «Летучий корабль» возглавил прокат
Подробнее
Создатели нейросети Sora проведут встречи с голливудскими студиями
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»
Подробнее
В Минэкономики поступил проект по запуску в производство дополнительных 550 российских фильмов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 марта
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 марта 2024 года
Подробнее
Эмир Кустурица поддержал россиян после трагедии в «Крокус Сити Холле»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Ненормальный» обгоняет «Дыхание»
Подробнее
Минкультуры планирует усилить меры против пиратского показа фильмов в кинотеатрах
Подробнее
Фестиваль «Дух огня» начал работу с минуты молчания
Подробнее
Россия будет сотрудничать с Ираном, Индией и Турцией в совместном производстве и архивации фильмов
Подробнее
Адам Сэндлер готовит продолжение «Счастливчика Гилмора»
Подробнее
Звезда «Постучись в мою дверь» сыграет в турецком ремейке «Холопа»
Подробнее
Касса четверга: «Летучий корабль» продолжает лидировать
Подробнее