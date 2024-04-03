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«Контакты» Дмитрия Моисеева попали в программу Пекинского международного кинофестиваля

Автор: БК

3 апреля 2024

Смотр пройдет в столице Китая с 18 по 26 апреля

14-й Пекинский международный кинофестиваль объявил свою программу.

За главный приз в основном конкурсе смотра в этом году будут бороться 15 картин. Кресло председателя жюри займет режиссер Эмир Кустурица.

Единственным российским фильмом, представленным на Пекинском кинофестивале, станет научно-фантастическая лента КОНТАКТЫ Дмитрия Моисеева, которая примет участие во внеконкурсной секции Forward Future.

Лента рассказывает о бывшей медсестре, чья жизнь резко меняется после того, как она начинает ухаживать за немощным пришельцем и узнает тайны внеземных существ. В картине сыграли Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов и Александр Мизёв.

Смотр пройдет в столице Китая с 18 по 26 апреля.

Фото: кадр из фильма КОНТАКТЫ

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