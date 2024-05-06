Продюсер и шоураннер Анастасия Корецкая покидает «Студию Видеопрокат»
Автор: БК
6 мая 2024
Она займется развитием собственного производства
В «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева перестановки – продюсер и шоураннер Анастасия Корецкая покидает компанию, чтобы заняться развитием собственного производства.
Ожидается, что она закончит работу над фильмами и сериалами, уже находящимися в работе (в частности – документальным сериалом «Тайны Карениной», где Корецкая выступает шоураннером), а затем переключится на самостоятельные проекты.
Анастасия Корецкая работала в «Студии Видеопрокат» с 2019 года. В числе сериалов, где она также входила в сценарную комнату – «Happy End», «Балет» и «Неверные». До этого продюсер занимала должность исполнительного директора компании «COSMOS studio».
Фото: Wink
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