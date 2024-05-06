Продюсер и шоураннер Анастасия Корецкая покидает «Студию Видеопрокат»

​​​​​​​Она займется развитием собственного производства

В «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева перестановки – продюсер и шоураннер Анастасия Корецкая покидает компанию, чтобы заняться развитием собственного производства.

Ожидается, что она закончит работу над фильмами и сериалами, уже находящимися в работе (в частности – документальным сериалом «Тайны Карениной», где Корецкая выступает шоураннером), а затем переключится на самостоятельные проекты.

Анастасия Корецкая работала в «Студии Видеопрокат» с 2019 года. В числе сериалов, где она также входила в сценарную комнату – «Happy End», «Балет» и «Неверные». До этого продюсер занимала должность исполнительного директора компании «COSMOS studio».

Фото: Wink