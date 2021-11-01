Киноиндустрия Южной Кореи меняет принципы работы

Правительство страны корректирует оценки по темпам борьбы с коронавирусом

Южнокорейские кинотеатры, да и вся страна в целом, с 1 ноября начинают жить в новой парадигме. Правительство меняет свой подход к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. От риторики «победим COVID-19» чиновники плавно переходят к концепту «жить с COVID-19». Сама же ситуация в стране из разряда пандемийных переходит в разряд эндемийных, то есть характеризующихся периодическими вспышками на определенной территории характерного для нее заболевания.

Несмотря на то, что сейчас в кинопрокате страны демонстрируются такие международные хиты, как ДЮНА, ВЕНОМ 2, а также новый голливудский мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН, суммарные кассовые сборы уикенда едва превысили отметку в $5 млн. Это почти в два раза меньше наиболее успешного уикенда начала года и не идет ни в какое сравнение со сборами 2019-го года, когда кинопрокат Южной Кореи стал четвертым в мире.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), на текущий момент полностью вакцинировано 75,3% населения страны. Несмотря на это, в каждый из дней прошедшего уикенда регистрировалось около 2000 новых случаев заболевания. Судя по всему, руководство страны осознало, что введенные в стране жесткие эпидемиологические меры оказывают крайне негативное влияние на ее экономику, но не приносят окончательной победы над инфекцией.

В пятницу было объявлено, что переход к новой парадигме будет осуществлен в три этапа, которые продлятся около шести недель. В понедельник, 1 ноября, крупнейший оператор мультиплексов страны CGV откроет около 20% своих залов для зрителей, прошедших полный курс вакцинации. Lotte Cinema, вторая киносеть страны, откроет подобные залы в среду. Для посещения залов от зрителей потребуется доказать, что они полностью вакцинированы, предъявив соответствующий электронный сертификат. Ношение масок останется обязательным, но кинотеатрам больше не придется работать с ограниченной пропускной способностью. Кроме того, теперь будет отменен комендантский час, который действовал с 22:00.

На этой неделе также активизируется система скидок на билеты в кино, организуемая Корейским советом по кинематографии. Ваучеры предлагают скидку на 6000 вон ($5,10) в 521 кинотеатре (за исключением залов премиум-формата), при этом каждый зритель может воспользоваться этой услугой дважды.

В вводимой системе пока не ясным остается вопрос о ревакцинации граждан страны. Изначально предполагалось, что эффект от вакцин может быть пожизненным, потом говорилось о двух годах, затем об одном. Последние исследования показывают, что после введения вакцины Pfizer уровень антител может начать снижаться через полгода, а ряд производителей уже предлагают опираться на двухмесяный интервал. Не исключено, что в данном вопросе определенным ориентиром будут являться результаты ревакцинации в Израиле, где она протекает в массовом порядке.