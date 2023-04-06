«Кинопоиск» представил новинки апреля

Финал «Короля и Шута», шпионы, актрисы и выходцы с «Патриков»

В апреле подписчикам «Кинопоиска» эксклюзивно станут доступны заключительные серии панк-сказки «Король и Шут» о жизни рок-группы и фэнтези-мире, созданном по мотивам творчества Михаила Горшенева и Андрея Князева. Параллельно истории коллектива события развиваются в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправились спасать принцессу из плена колдуна. Михаила Горшенева сыграл Константин Плотников, Андрея Князева — Влад Коноплев. Также в ролях: Евгений Ткачук, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес, Васса Бокова, Даниил Вахрушев, Вера Вольт, Валери Зоидова, Дарья Мельникова и другие. Новые серии выходят по четвергам.

Также на сервисе в апреле состоится онлайн-премьера БЕСПРИНЦИПНЫХ В ДЕРЕВНЕ. Полнометражный фильм по сериалу «Беспринципные» рассказывает о том, как обитатели московских «Патриков» отправились в русскую деревню на юбилей к генералу Хадякову, и в короткое время настроили против себя местных жителей, переругались друг с другом и остались без пропитания. В фильме снимались Николай Фоменко, Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников и другие.

С 7 апреля — «Мерзлая земля», 1 сезон(доступен на «Кинопоиске» по подписке Плюс и на видеосервисе Wink)

Таксистка Лариса Айдарова из маленького приморского города готовится к свадьбе со своим возлюбленным Максимом, с которым работает и уже больше года живет вместе. Но все планы рушатся, когда Максима задерживают по подозрению в убийстве. Полиция нашла труп девушки, которая была изнасилована и задушена. Следователь из Москвы считает, что Максим виновен в целой серии смертей. Чтобы доказать невиновность своего возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование. В сериале снимались Светлана Ходченкова, Полина Гухман, Антон Филипенко, Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Сабина Ахмедова, Андрей Бурковский и другие.

С 16 апреля — СОЛНЦЕ МОЕ (доступен на «Кинопоиске» по подписке Плюс)

Софи вспоминает каникулы у моря, которые она провела с отцом двадцать лет назад, когда ей было 11. История взросления, сложные для подростка отношения с разведенным отцом, первый бунт, первая любовь и бесконечное счастье. В главной роли — звезда сериала «Нормальные люди» Пол Мескал, получивший за эту актерскую работу свою первую номинацию на премию «Оскар».

На сервисе уже вышли:

«Шпион», 1 сезон (доступен на «Кинопоиске» по подписке Плюс)

Талантливый аналитик Андрей Рыбин работает в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Он собирается на пенсию, чтобы наконец отдохнуть и проводить больше времени с женой, взрослой дочерью и любимой собакой. Внезапно на Рыбина выходит бывший сотрудник ЦРУ Донован. Двадцать пять лет назад он внедрил разведчика-нелегала Рыбина в Россию и теперь требует исполнения взятых на себя обязательств. В главной роли — Сергей Безруков.

«Актрисы», 1 сезон (доступен на «Кинопоиске» по подписке Плюс и на видеосервисе Wink)

История, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. Шоураннеры проекта — Федор Бондарчук и Паулина Андреева. В сериале снимались Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Анна Невская, Анастасия Красовская, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов, Алексей Гуськов, Петр Скворцов и другие. Новые серии выходят по четвергам.

«Богатые тоже плачут», (доступен на «Кинопоиске» по подписке Плюс)

Ремейк знаменитого мексиканского сериала. Мариана, девушка скромного достатка, случайно спасает жизнь пожилому богачу, и тот в благодарность приглашает ее поселиться в своем роскошном особняке. Она невольно влюбляется в Луиса-Альберто, сына главы семейства, но между ними, принадлежащими к разным слоям общества, лежит пропасть, которую не так-то просто преодолеть.

«Хозяин», 1 сезон (доступен на «Кинопоиске» по подписке Плюс)

Закончив успешную боксерскую карьеру из-за проблем со здоровьем, Егор Таранцев ненадолго возвращается в родной город. Но во время конфликта с бандой дальнобойщиков Егор прибегает к своим навыкам, и один нападавших погибает. Для Таранцева это обычная самооборона, но теперь его ищет полиция и местные бандиты. Егор тем временем начинает помогать жителям городка, уставшим от разгула криминала, и становится для них своего рода хозяином города. В главной роли Денис Никифоров (БОЙ С ТЕНЬЮ).

ПУГАЛО (доступен в магазине «Кинопоиска»)

Фильм-обладатель трех наград кинофестиваля «Кинотавр-2020» от мастера якутского кино Дмитрия Давыдова. Она знахарка и отшельница. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. Для нее этот дар — проклятие, но мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова.

ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА (доступен на «Кинопоиске» по подписке Плюс)

Режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой. Отношения Кати и мамы и так нельзя назвать простыми, а тут еще в разгар рабочего дня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой. В фильме снимались Юлия Снигирь, Евгения Добровольская, Екатерина Варнава, Семен Серзин, Артур Ваха и другие.

ЭКСПРЕСС (доступен на «Кинопоиске» по подписке Плюс)

Фильм-триумфатор фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Саша Сосланов никогда не унывает. Даже когда его выгоняют из университета, а красавица Нина уезжает в Москву, парень идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий — «экспресс». Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти «экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.

Все релизы, помимо России, доступны в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.