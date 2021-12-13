«Кино-Театр.Ру» опубликовал рейтинг самых популярных российских фильмов и сериалов

В число лидеров вошли проекты отечественных видеоплатформ

Сайт «Кино-Театр.Ру подвел итоги года и представил рейтинг самых популярных страниц по просмотрам пользователей.

Самым востребованным сериалом стал третий сезон проекта «Бывшие» видеосервиса Start, премьера которого состоялась в январе 2021 года, а самым популярным фильмом – КОНЕК-ГОРБУНОК студии СТВ, вышедший в кинотеатральный прокат 18 февраля 2021 года.

В рейтинге сериалов учитывались как новые сезоны, так и оригинальные форматы проектов телеканалов и платформ, премьера которых состоялась с 1 января по 1 декабря 2021 года.

Десятка самых популярных сериалов по итогам года получилась следующей:

• «Бывшие-3» (Start – 21 января)

• «Чикатило» (Okko – 18 марта)

• «Хрустальный» (Kion – 19 апреля)

• «За час до рассвета» (Кинопоиск – 16 февраля, НТВ – 11 мая)

• «Угрюм-река» (Первый канал – 9 марта)

• «Содержанки-3» (Start – 10 июня)

• «Медиатор» (Start – 16 апреля)

• «Вампиры средней полосы» (Start – 18 марта, ТНТ – 9 августа)

• «Клиника счастья» (Kion – 19 мая)

• «Склифосовский (8 сезон)» (Россия-1 – 1 февраля)

Кроме того, в число лидеров по зрительским запросам среди российских фильмов попал МАЖОР. ФИЛЬМ продюсерской компании «Среда» и онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», выходивший исключительно в онлайн-прокат. Самая популярная десятка фильмов по итогам 2021 года выглядит следующим образом:

• КОНЕК-ГОРБУНОК

• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА

• БАТЯ

• ДЕВЯТАЕВ

• РОДНЫЕ

• ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО

• МАЖОР. ФИЛЬМ

• ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО

• ЧЕРНОБЫЛЬ

• МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР

«В этом году мы с большим удовольствием и немалым удивлением констатируем победу онлайн-платформ над телеканалами. Если еще по итогам 2020-го в нашей итоговой десятке большинство мест принадлежало телесериалам, то на этот раз мы видим, что все отечественные платформы работают не зря и их оригинальный контент пользуется большим спросом у нашей аудитории. В итоговой десятке только у двух сериалов были исключительно телепремьеры, хотя и Первый канал, и «Россия-1», как известно, имеют собственные цифровые платформы. И только два проекта выпускались онлайн, а уже через несколько месяцев выходили на телевидении. Остальные же стали результатом огромной работы, проделанной российскими продюсерами и менеджерами видеосервисов. И с таким потрясающим, на наш взгляд, результатом мы их и поздравляем!» – отметил главный редактор Кино-Театра.Ру Жан Просянов.