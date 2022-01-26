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Фильм «Купе номер 6» номинирован на премию «Сезар»

Автор: Виолетта Палий

26 января 2022

Победители будут объявлены 25 февраля

Фильм КУПЕ НОМЕР 6 Юхо Куосманена вошел в число номинантов на французскую премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Главные роли в картине совместного производства Финляндии, России, Германии и Эстонии сыграли Юра Борисов и Сейди Хаарла. В числе продюсеров фильма — Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. 

Студентка из Финляндии садится в поезд «Москва-Мурманск», пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.

В этой же номинации представлены еще шесть картин: СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ Рюсукэ Хамагути, ПЕРВАЯ КОРОВА Келли Райхардт, ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ Йоакима Триера, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ Педро Альмодовара, ОТЕЦ Флориана Зеллера, ЗАКОН ТЕГЕРАНА Саида Рустайи.

Церемония вручения премии состоится 25 февраля. 

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