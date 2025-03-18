Фестиваль импакт-кино «Лампа» открыл прием заявок
Автор: БК
18 марта 2025
Смотр пройдет в Перми с 12 по 14 сентября
XII Международный фестиваль короткометражных фильмов, клипов, роликов и рекламы «Лампа» начал прием конкурсных работ, созданных в период с 2023 по 2025 год.
Отмечается, что к участию приглашаются профессиональные режиссеры и дебютанты социально ориентированного кино. Отправить заявку можно до 6 июня через онлайн-платформу FilmFreeway.
В этом году смотр учредил две новых специальных номинации – «Полный метр в импакт-кино» и «Импакт-сериал». Они призваны мотивировать режиссеров снимать больше социально-преобразующего контента.
XII-я «Лампа» пройдет в Перми с 12 по 14 сентября.
Фото: пресс-служба фестиваля
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