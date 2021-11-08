Права на хоррор «Ледяной демон» проданы в Северную Америку

Цифровой релиз проекта в США и Канаде запланирован на весну 2022 года

Shout! Studios, мультиплатформенная компания, входящая в состав Shout! Factory, приобрела все виды прав для Северной Америки на мистический хоррор ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН производства «Централ Партнершип», QS Films, «Иней Продакшнс», при поддержке Фонда кино.

Продюсерами проекта выступили Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, Рафаел Минасбекян, Вадим Верещагин и Алена Акимова.

Зарубежными продажами ЛЕДЯНОГО ДЕМОНА занимается кинокомпания «Централ Партнершип». Фильм также продан во Вьетнам (Purple Plan), Южную Корею (Cinema Black), Тайвань (Movie Cloud) и Польшу (MediaSquad).

Shout! Studios ранее купила права на картину режиссера Святослава Подгаевского и продюсера Ивана Капитонова — РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, фильма ужасов, поставившего рекорд зарубежных продаж – 155 стран мира.

Джордан Филдс, вице-президент по закупкам, Shout! Studios: «Мы рады продолжить наше успешное партнерство с Иваном Капитоновым и «Централ Партнершип». ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН с лихвой выполняет свое обещание пугать, волновать и развлекать, поэтому нам не терпится поделиться им со зрителями по всей Северной Америке».

Иван Капитонов, режиссер и продюсер: «Хорроры — не самый легкий жанр для завоевания популярности среди международной аудитории. До 2020 года российские продюсеры создали ряд успешных фильмов ужасов, доказавших свою популярность во всем мире кассовыми сборами. «Ледяной демон» идет в ногу с этой тенденцией, предшествующей пандемии, с впечатляющим бюджетом на производство и более глубокой леденящей душу историей».

Цифровой релиз ЛЕДЯНОГО ДЕМОНА в США и Канаде запланирован на весну 2022 года.