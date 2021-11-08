top banner

Права на хоррор «Ледяной демон» проданы в Северную Америку

Автор: Виолетта Палий

8 ноября 2021

Цифровой релиз проекта в США и Канаде запланирован на весну 2022 года

Shout! Studios, мультиплатформенная компания, входящая в состав Shout! Factory, приобрела все виды прав для Северной Америки на мистический хоррор ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН производства «Централ Партнершип», QS Films, «Иней Продакшнс», при поддержке Фонда кино. 

Продюсерами проекта выступили Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, Рафаел Минасбекян, Вадим Верещагин и Алена Акимова.

Зарубежными продажами ЛЕДЯНОГО ДЕМОНА занимается кинокомпания «Централ Партнершип». Фильм также продан во Вьетнам (Purple Plan), Южную Корею (Cinema Black), Тайвань (Movie Cloud) и Польшу (MediaSquad). 

Shout! Studios ранее купила права на картину режиссера Святослава Подгаевского и продюсера Ивана Капитонова  — РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, фильма ужасов, поставившего рекорд зарубежных продаж – 155 стран мира.

Джордан Филдс, вице-президент по закупкам, ShoutStudios«Мы рады продолжить наше успешное партнерство с Иваном Капитоновым и «Централ Партнершип». ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН с лихвой выполняет свое обещание пугать, волновать и развлекать, поэтому нам не терпится поделиться им со зрителями по всей Северной Америке». 

Иван Капитонов, режиссер и продюсер: «Хорроры — не самый легкий жанр для завоевания популярности среди международной аудитории. До 2020 года российские продюсеры создали ряд успешных фильмов ужасов, доказавших свою популярность во всем мире кассовыми сборами. «Ледяной демон» идет в ногу с этой тенденцией, предшествующей пандемии, с впечатляющим бюджетом на производство и более глубокой леденящей душу историей».

Цифровой релиз ЛЕДЯНОГО ДЕМОНА в США и Канаде запланирован на весну 2022 года.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«КиноПоиск» обновил логотип и визуальный стиль
Подробнее
Kion представил новинки ноября 2021 года
Подробнее
Megogo рассказал о релизах ноября 2021 года
Подробнее
IVI рассказал о новинках ноября 2021 года
Подробнее
Wink анонсировал главные релизы ноября 2021 года
Подробнее
Фестиваль российского кино в Онфлере состоится в очном формате
Подробнее
Фонд Александра Сокурова начал прием заявок на третий конкурс кинодебютов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 1 по 7 ноября
Подробнее
Власти Москвы и Подмосковья не будут продлевать нерабочие дни
Подробнее
Netflix запустил раздел мобильных игр для пользователей Android
Подробнее
Пятая часть «Снежной королевы» выйдет в кинотеатрах Франции и других стран
Подробнее
Итоги октября 2021 года в кинопрокате России и СНГ
Подробнее
Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2021 году
Подробнее
Касса России: «Кощей. Начало» уверенно занял первое место
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4−7 ноября
Подробнее
Киноаудитория уикенда: сходить в кино в локдаун планируют только 8% зрителей
Подробнее
Premier заключил партнерское соглашение с холдингом ВГТРК
Подробнее
Предварительная касса уикенда: отечественный бокс-офис продолжает устанавливать антирекорды
Подробнее
Американская касса: «Вечные» выступили хуже ожиданий
Подробнее
Предварительная касса четверга: в отсутствие новых релизов продолжает лидировать «Кощей. Начало»
Подробнее