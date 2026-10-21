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Акции Lionsgate подскочили на 15% на фоне новостей об интересе к активам студии

Автор: Никита Никитин

21 октября 2026

Компания Legendary Entertainment вернулась к идее приобрести мини-мейджора

Акции Lionsgate выросли более чем на 15% после новости о новом предложении о поглощении студии со стороны Legendary Entertainment. Об этом сообщает Variety со ссылкой на отчет Bloomberg. В результате рыночная капитализация Lionsgate достигла на текущий момент $3,6 млрд.

Известно, что Legendary направила официальное предложение о новой покупке, однако точные условия потенциального соглашения не раскрываются. Слияние с Lionsgate позволит Legendary самостоятельно заниматься дистрибуцией своих фильмов. Среди прочего компания известна по франшизе ДЮНА и ряду других крупных проектов. Представители обеих сторон пока воздерживаются от комментариев.

Интерес к покупке Lionsgate, в числе активов которой права на франшизы ДЖОН УИК, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ и ПИЛА, компания Legendary проявляла еще в прошлом году. Тогда в мае 2025 года от Lionsgate официально отсоединилась проблемная телесеть Starz. Это позволило Lionsgate Studios, занятой производством фильмов и сериалов и владеющей библиотекой более чем из 20 тысяч тайтлов, торговаться на бирже самостоятельно. Любопытство к студии также проявляли компании Banijay и Mediawan, но официальных предложений от них не поступало.

По итогам второго квартала текущего года выручка Lionsgate подскочила на 48%. Главным драйвером поступлений выступил байопик МАЙКЛ, ставший самым кассовым проектом в истории студии и первым в мире биографическим фильмом, преодолевшим отметку в $1 млрд мировых сборов. Чистый убыток Lionsgate сократился до $28,8 млн (против $94 млн долларов годом ранее). По состоянию на 30 июня у компании было $425,8 млн наличными при совокупном долге в $1,9 млрд.

Legendary давно не чужда крупным сделкам. В 2024 году кинокомпания полностью выкупила долю собственных активов у китайского конгломерата Dalian Wanda Group, приобретенную им в 2016 году. Сейчас контроль над своими активами компания разделяет вместе с частной инвестиционной фирмой Apollo Global Management.

Ожидается, что Lionsgate опубликует финансовые итоги следующего квартала после закрытия рынка в четверг, 5 ноября.

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