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«Летучий корабль» заработал миллиард в российском прокате

Автор: БК

29 апреля 2024

Покорение знакового рубежа случилось на 40-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 02:00 (мск) 29 апреля, кассовые сборы ленты ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 40-й день проката ленты.

Фильм Ильи Учителя стал 27-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и шестой за 2024 год – ранее этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ХОЛОП 2, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, МАСТЕР И МАРГАРИТА и ЛЕД 3.

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ вышел на экраны кинотеатров 21 марта.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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