Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды могут принять с дополнительными поправками

Изменения допускают блокировку сайтов с запрещенной информацией

Комитет по информационной политике рекомендует принять законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды с 12 дополнительными поправками. В частности, вводится запрет на пропаганду смены пола, а не только нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Всего в ведомство поступило 32 поправки, из которых 12 рекомендованы к принятию.

Согласно внесенным поправкам, сайты с ЛГБТ-пропагандой будут включены в реестр запрещенных с их дальнейшей блокировкой, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. Он также добавил, что Роскомнадзор будет вести мониторинг в поисках такой информации. Кроме того, законопроект запретит продажу товаров, которые содержат запрещенную информацию.

При этом депутаты не поддержали введение уголовной ответственности за повторную пропаганду ЛГБТ. Комитет по информполитике также отклонил внесенные депутатом Яной Лантратовой («Справедливая Россия») поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости» в компьютерных играх. По словам Хинштейна, пока введение такого запрета «приведет лишь к обратным последствиям». Глава комитета подчеркнул, что в редакции второго чтения законопроект и так охватывает всю информацию в интернете, т. е. компьютерные игры уже де-факто включены в документ и отдельного прописывания не требуют.

Первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына спросила, как будет реализовываться положение закона по отказу в выдаче прокатного удостоверения фильму, в котором содержится пропаганда ЛГБТ. «В целом мы поддерживаем инициативу, коллеги сказали, что найдут другие источники вдохновения, эти темы готовы исключить из художественных произведений. Но вопросы практического свойства все же были. Люди получают господдержку на создание фильма, снимают и только в конце получают отказ в получении прокатного удостоверения», – сказала Солоницына. Замминистра культуры Надежда Преподобная пояснила, что ведомство не будет поддерживать проекты с ЛГБТ-контентом, а проектам с частной поддержкой не будут выдаваться прокатные удостоверения.

Вице-президент Медиа-коммуникационного союза Лариса Нескороженкова уточнила, будут ли разработаны критерии того, что подпадает под понятие пропаганды ЛГБТ. Надежда Преподобная и замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин пообещали подготовить информацию и дать участникам рынка пояснения.