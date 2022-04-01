Компания Lionsgate приостановила выход своих фильмов в России

Следующим релизом студии должна была стать комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Компания Lionsgate вслед за другими крупными американскими студиями приняла решение не выпускать свои картины в России с марта 2022 года. Об этом БК сообщили источники.

Lionsgate — крупнейшая независимая кинокомпания Голливуда, так называемый мини-мейджор. Lionsgate владеет такими крупными франшизами, как ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, СУМЕРКИ и ДЖОН УИК. Летом прошлого года Lionsgate приобрела значительную часть библиотеки Spyglass Media Group.

Директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип» Павел Верещагин сообщил БК, что ближайший запланированный к выходу релиз Lionsgate – НЕВЫНОСИМАЯ ТЯЖЕСТЬ ОГРОМНОГО ТАЛАНТА – не выйдет в России на дате 21 апреля. «За официальным комментарием, относительно позиции студии по работе с российским рынком лучше обратиться напрямую к представителям Lionsgate», — отметил Верещагин.

Самыми кассовыми проектами студии последних лет в россии были фильмы франшизы ДЖОН УИК. Три части этой франшизы совокупно собрали в России и СНГ почти 1 млрд рублей. Также хитов в нашей стране стал детектив ДОСТАТЬ НОЖИ, собравший 373 млн рублей. Ближайшим проектом компании, запланированным к прокату в России, должен был стать комедийный боевик НЕВЫНОСИМАЯ ТЯЖЕСТЬ ОГРОМНОГО ТАЛАНТА, в котором Николас Кейджд играет самого себя. Фильм должен был выйти 21 апреля.

Полная версия интервью Павла Верещагина выйдет в электронной рассылке БК, которую все подписчики получат сегодня вечером.

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