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Студия Magic Factory приступила к работе над мультфильмом «Дюймовочка»

Автор: БК

1 июля 2024

Выход картины запланирован на 2026 год

Легендарная сказка Ханса Кристиана Андерсена получит новую экранизацию – анимационная студия Magic Factory готовит полнометражный мультфильм ДЮЙМОВОЧКА.

«Произведения Ханса Кристиана Андерсена любимы многими поколениями читателей в нашей стране – это по-настоящему глубокие, наполненные яркими образами мудрые сказки. «Дюймовочка» – это история о победе доброты, сочувствия и бескорыстности, а также о том, как важно верить в себя. Эти смыслы будут актуальны всегда», – подчеркнула генеральный продюсер студии Magic Factory Лика Бланк.

Ожидается, что проект будет выполнен в 3D-технике c использованием собственных разработок студии.

«Сказка о путешествии миниатюрной девочки за долгие годы стала архетипичной для нашей культуры, это тот сюжет, который призван возвращаться вновь и вновь. И сейчас мы хотим рассказать его детям актуальным киноязыком. Так, у современной Дюймовочки будет более уверенный и напористый характер, как мы предполагаем, ее озвучит популярная актриса жанра стенд-ап», – отметил генеральный директор Magic Factory Сергей Демчев.

По его словам, классическую сюжетную линию также дополнят новые персонажи, а самой главной героине придется столкнуться с множеством искушений и препятствий современного мира.

В настоящее время ведется работа над сценарием и разработкой. Релиз мультфильма предварительно запланирован на 2026 год.

Фото: пресс-служба студии Magic Factory

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