«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату
Автор: Илья Кувшинов
27 февраля 2024
Релиз ленты был запланирован на 28 марта
Комедия МАЛЬВИНА Даши Чаруши временно выбыла из прокатного графика. Релиз картины, главные роли в которой исполнили Анастасия Ивлеева, Марина Васильева и Никита Ефремов, был запланирован на 28 марта.
По информации ТАСС, фильм все еще находится в постпродакшне. Новая дата выхода пока не определена.
В центре повествования ленты – совершенно потерянная в свои тридцать лет Вася, осознающая, что катится на самое дно. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства Мальвина, которая толкает девушку на поиски ее детской любви.
Фото: кадр из фильма МАЛЬВИНА
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