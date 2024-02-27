top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату

«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату

Автор: Илья Кувшинов

27 февраля 2024

Релиз ленты был запланирован на 28 марта

Комедия МАЛЬВИНА Даши Чаруши временно выбыла из прокатного графика. Релиз картины, главные роли в которой исполнили Анастасия Ивлеева, Марина Васильева и Никита Ефремов, был запланирован на 28 марта.

По информации ТАСС, фильм все еще находится в постпродакшне. Новая дата выхода пока не определена.

В центре повествования ленты – совершенно потерянная в свои тридцать лет Вася, осознающая, что катится на самое дно. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства Мальвина, которая толкает девушку на поиски ее детской любви.

Фото: кадр из фильма МАЛЬВИНА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Disney обвинила зрителей в провалах своих последних проектов
Подробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»
Подробнее
Минкультуры назвало приоритетные направления поддержки кино в 2024 году
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Аквариум»
Подробнее
Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»
Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза
Подробнее
Официальная касса России: у «Льда 3» третий старт среди российских проектов вне «новогодних битв»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидером
Подробнее
Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала Time
Подробнее
Новые «Мстители» сменят название
Подробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Пять онлайн-кинотеатров вошли в рейтинг самых дорогих компаний Рунета от Forbes
Подробнее