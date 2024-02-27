«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату

Релиз ленты был запланирован на 28 марта

Комедия МАЛЬВИНА Даши Чаруши временно выбыла из прокатного графика. Релиз картины, главные роли в которой исполнили Анастасия Ивлеева, Марина Васильева и Никита Ефремов, был запланирован на 28 марта.

По информации ТАСС, фильм все еще находится в постпродакшне. Новая дата выхода пока не определена.

В центре повествования ленты – совершенно потерянная в свои тридцать лет Вася, осознающая, что катится на самое дно. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства Мальвина, которая толкает девушку на поиски ее детской любви.

Фото: кадр из фильма МАЛЬВИНА