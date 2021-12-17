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«Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» заключили соглашение о совместном производстве фильмов

Автор: Виолетта Палий

17 декабря 2021

Срок его действия составит пять лет

«Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» подписали стратегическое соглашение о совместном производстве полнометражных фильмов сроком на пять лет. Компании уже имеют опыт совместного продюсирования кинопроектов, среди которых кассовые хиты Т-34 и ПАЛЬМА.

В настоящее время идет работа еще над двумя масштабными картинами — ВОЛАНД и МИРА, которые выйдут в прокат в 2022-2023 гг.

Кроме того, в разработке находятся более 10 проектов, которые «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» планируют реализовать в течение ближайших пяти лет. Среди них: экранизация одного из самых популярных произведений А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», продолжение семейного блокбастера ПАЛЬМА 2, экранизация повести братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста» и другие.

Рубен Дишдишян («Марс Медиа»): «Я очень рад что мы с «Амедиа Продакшн» выходим на новый уровень стратегического партнерства. Наш альянс позволит реализировать самые масштабные и амбициозные проекты, которые  смогут заинтересовать широкую аудиторию как у нас в стране так и зарубежом».

Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн»): «С нашими давними партнерами «Марс Медиа» мы переходим к новому, более масштабному этапу сотрудничества. К работе над совместными проектами мы привлекаем  как уже состоявшихся творцов, так и новые таланты. Мы рассчитываем на зрительский успех и широкую дистрибуцию наших фильмов».

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