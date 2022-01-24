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«Марс Медиа» и Александр Домогаров мл. заключили эксклюзивное соглашение

Автор: Виолетта Палий

24 января 2022

Кинематографист выступит режиссером и креативным продюсером будущих проектов компании

Компания «Марс Медиа» и Александр Домогаров мл. заключили эксклюзивное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Домогаров выступит режиссером и креативным продюсером ряда фильмов и сериалов компании. 

Следующими совместными проектами станут фантастический ретро-сериал «Ужасное далеко» и продолжение кинохита ПАЛЬМА.

«Ужасное далеко» рассказывает о загадочных событиях, произошедших в середине 80-х в закрытом наукограде. Автором сценария проекта выступает Сергей Калужанов. Старт съемок назначен на лето. 

В фильме ПАЛЬМА 2 (совместное производство с «Амедиа Продакшн») уже знакомых героев ждут новые приключения и встречи с новыми персонажами. В настоящий момент идет работа над сценарием картины. 

Рубен Дишдишян: «Саша – один из самых талантливых и перспективных молодых режиссеров. Очень рад, что  после первого успешного опыта с фильмом «Пальма» наше сотрудничество продолжается. Он умеет работать с самыми  разными жанрами  и форматами, и я уверен, нас ждут интересные совместные творческие проекты».

Александр Домогаров мл.: «Я очень воодушевлен нашим сотрудничеством с «Марс Медиа» и дружбе с Рубеном Дишдишяном. У нас достаточно быстро возникло взаимопонимание, и я благодарен, что он поверил в меня. Чувствую, что могу, как творческая личность, развиваться в партнёрстве с коллегами, создавать и творить. Успех ПАЛЬМЫ придаёт уверенности. У нас много планов, я надеюсь, что вместе мы сможем приятно удивить зрителя». 

Ранее «Марс Медиа» подписала трехлетнее соглашение с Андреем Золотаревым и Аленой Акимовой, сопродюсерами компании «Иней», о совместном производстве полнометражных фильмов, в рамках котого «Иней» подготовит сценарии для совместной реализации.

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