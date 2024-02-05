«Мастер и Маргарита» заработал миллиард в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 12-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 19:30 (мск) 5 февраля, кассовые сборы ленты МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 12-й день проката ленты.

Фильм Михаила Локшина стал 25-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и четвертой за 2024 год – ранее этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ХОЛОП 2 и ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ.

МАСТЕР И МАРГАРИТА вышел на экраны кинотеатров 25 января.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА