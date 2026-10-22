«Ведомости» изучили стратегии лидеров медиарынка

Деловое издание представило на ежегодной конференции «Медиабизнес» масштабное исследование

Деловое издание «Ведомости» провело масштабное исследование стратегий лидеров медиарынка. Исследование было представлено на ежегодной конференции «Медиабизнес».

Один из ключевых выводов исследования: большинство крупнейших медиакомпаний (65%) по итогам 2026 года ожидает роста выручки. У 27% респондентов, согласно собственным прогнозам компаний, она останется на уровне 2025 года, у 8% – упадет. Свою прибыльность по итогам 2026 года прогнозирует 92% медиакомпаний, убыток ожидают лишь 8%.



Во многом эти ожидания базируются на результатах первого полугодия 2026 года. У 63,9% участников опроса выручка за указанный период выросла относительно января – июня 2025-го. При этом у 36,1% темпы роста год к году замедлились, у 27,8% они оказались выше. Еще у 33,3% опрошенных в первом полугодии выручка показала стагнацию, у 2,8% она упала.



Для повышения операционной эффективности основная часть представителей контентной индустрии (54%) проводила в текущем году оптимизацию расходов. Она затронула маркетинговые затраты, найм новых работников, расходы на производство контента, численность сотрудников, а также размер заработных плат, выплату премий и объем соцпакета.



Большинство участников исследования прогнозирует дальнейшее замедление роста медиарынка и его сегментов. На этом фоне часть игроков медиарынка, в особенности компании с рекламной моделью бизнеса, планируют заняться диверсификацией своей выручки, следует из результатов исследования.



Большинство респондентов в качестве главного тренда 2027-го назвали развитие ИИ. Опрошенные часто относили эту тенденцию как к вызовам, так и к возможностям для медиарынка. Компании с подписной и производственно-дистрибуционной моделью бизнеса к главным вызовам отнесли также возможное ужесточение регулирования, а к основным возможностям – развитие партнерств.



Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди гендиректоров медиакомпаний либо их заместителей, всего в нем приняло участие 38 ключевых игроков контентной индустрии России.



Фото: «Ведомости»