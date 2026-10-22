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Александр Жаров: «Важна эффективная монетизация всей аудитории через все каналы»

Автор: БК

22 октября 2026

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» выступил на конференции «Медиабизнес»

На конференции «Медиабизнес», проводимой деловым изданием «Ведомости», состоялась сессия «От хайпа к окупаемости: прагматичные стратегии лидеров медиаиндустрии». Одним из выступающих стал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, который рассказал о стратегии холдинга и поделился своими оценками текущего состояния рынка. В частности, глава «Газпром-Медиа Холдинга» заявил, что ожидает сохранения положительной динамики на медиарынке в 2027 году. По его словам, конкретные темпы будут зависеть от макроэкономической ситуации, потребительского спроса и маркетинговой активности рекламодателей.

Ключевым вызовом и одновременно возможностью для «Газпром-Медиа Холдинга» в 2027 году Александр Жаров назвал обостряющуюся борьбу за аудиторию и ее эффективную монетизацию. Аудитория все больше распределяется по разным каналам, но «Газпром-Медиа Холдинг» стремится к тому, чтобы зритель проводил время с их контентом – причем не на одном канале, а на всех. «Раньше ситуация была проще: человек смотрел телевизор – и все. Теперь он смотрит и ТВ, и RUTUBE, и короткие видео, заходит на другие диджитал-платформы. При этом доля проданного рекламного инвентаря на ТВ не превышает 80%, то есть 20% рекламных возможностей остаются не проданными. Вот это и есть вызов: как монетизировать свободный инвентарь. Важна эффективная монетизация всей аудитории через все каналы», – уточнил Александр Жаров.

Стратегическая цель «Газпром-Медиа Холдинга» на ближайшее время остается прежней – максимально приблизиться к самоокупаемости по всем направлениям. При этом холдинг активно диверсифицирует поступления, чтобы оставлять выручку устойчивой к колебаниям рекламного рынка. Структура рекламной выручки холдинга, впервые приведенная Жаровым: реклама в цифре дает 10% от общего объема, на спонсорство приходится порядка 19%. Главным драйвером в рекламных доходах стала платформа RUTUBE: за счет расширения аудитории и новых форматов монетизации ее рекламная выручка выросла более чем вдвое. Позитивную динамику показал и телеканал «Матч ТВ». Насыщенный календарь российских и международных спортивных событий позволил телеканалу прибавить в первом полугодии 2026 года 21% к аналогичному периоду прошлого года. Отдельно Жаров остановился на кинопрокате, отметив, что «Газпром-Медиа Холдинг» активно развивает направление и видит от него реальную отдачу – за первое полугодие 2026 года сегмент вырос на 13%. Важный источник стабильности поступлений – нерекламные доходы. Их доля в общей выручке составила 30%. Сюда входит продажа прав, лицензирование, подписка. «Наша задача – увеличивать свою долю в тех самых 500–520 минутах, которые человек тратит на контент в сутки. Чем больше времени он проводит с нами – у экрана телевизора, в смартфоне, в кинотеатре, – тем устойчивее наша модель», – подчеркнул Александр Жаров.

На тему нейросетей Жаров отметил, что искусственный интеллект позволяет оптимизировать процессы, но это не будет давать кратного роста. «Я верю, что в будущем появится специализированная структура, своего рода третейский суд, который будет рассматривать споры, связанные с использованием интеллектуальной собственности при обучении искусственного интеллекта. В его состав могли бы войти эксперты как технологической, так и креативной индустрий. Например, мы поддерживаем использование контента нашей франшизы «Интерны» для обучения ИИ. Однако если на ее основе появится цифровой аналог, который будет уступать оригиналу по качеству и при этом размывать ценность бренда, мы будем защищать свои права в суде и добиваться компенсации авторам. Необходим механизм, позволяющий объективно устанавливать случаи неправомерного использования конкретных произведений в коммерческих целях», – резюмировал  Александр Жаров.

Фото: Газпром-Медиа Холдинг

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