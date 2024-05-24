Фестиваль «Медвежонок» объявил программу

Смотр пройдет в Перми с 31 мая по 2 июня

Организаторы второго Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» представили программу грядущего смотра, который пройдет в Перми с 31 мая по 2 июня.

В числе премьер на «Медвежонке» покажут драмеди МУХАДРАКОН Татьяны Колгановой, комедию ОБЕ ДВЕ Владимира Котта, приключенческую ленту МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН Александра Данилова, анимационные проекты СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ и ПУШКИН И МИХАЙЛОВСКОЕ. НАЧАЛО, а также сериалы «Денискины рассказы» и «Белые сны».

Помимо этого, в конкурсные программы вошли уже дебютировавшие в прокате картины (ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ), а также новые серии мультсериалов от телеканала «Мульт», анимационной студии «Ярко» и ИРИ.

Гостями смотра станут Иван Добронравов, Федор Рощин, Ольга Винниченко, Даниил Муравьев, а также Екатерина Темнова и Карина Каграманян, которые представят в конкурсной программе картину МАНЮНЯ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ.

В рамках деловой программы пройдет секция «Почти готово», где режиссеры и продюсеры покажут фрагменты из полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые сейчас находятся на стадии постпродакшна.

Фильмом закрытия фестиваля станет анимационная лента ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.

Полная программа 2-го «Медвежонка» и расписание мероприятий будут в ближайшее время доступны на официальном сайте.