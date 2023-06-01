В Перми начался фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»

Праздник продлится до конца недели

1 июня в Перми стартовал первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».

Организатором фестиваля выступают АНО «Центр развития кинопроизводства» и Продюсерский центр «Капризка». В попечительский совет фестиваля вошли: народный артист РФ, актер театра и кино Федор Добронравов, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов, генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Генеральным продюсером фестиваля «Медвежонок» стала директор АНО «Центр развития кинопроизводства» Алена Семерикова-Волкова, президентом — медиаменеджер и продюсер по оригинальному контенту «Okko», а также член оргкомитета по подготовке празднования юбилея города Перми Гавриил Гордеев.

В программе фестиваля запланированы показы более 40 российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

Гавриил Гордеев отметил, что в программе фестиваля «Медвежонок» представлены как самые лучшие детские и семейные картины, сериалы и мультфильмы последних лет, так и премьерные показы больших и ожидаемых картин, которые только готовятся к встрече со зрителями. «Вся программа — яркий пример художественных произведений, которые объединяют у экранов всю семью и отвечают на вопрос: «Что же нам посмотреть вместе с детьми?».

В городе развернут фестивальный городок, стилизованный под домашнюю гостиную. Посетителей ждут на бесплатных показах, фан-встречах, мастер-классах. Горожане бесплатно первыми смогут увидеть анимационный сериал «Ася и Вася» для детей 2-7 лет, созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), и киноальманах социального кино от режиссера Антона Богданова «Кино = Добро», классические и современные ленты «Союзмультфильма».

Картиной открытия смотра станет лента ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД.

В рамках фестиваля пройдет конкурсная программа, в которой представлено полнометражное детское семейного кино и полнометражая анимация. В нее вошли как уже известные зрителю фильмы, снятые за последние два года, так и эксклюзивные работы. Участников будет оценивать профессиональные кинематографисты и детское жюри. В первую коллегию вошли Антон Богданов, Мария Шукшина, Иван Добронравов, Алексей Рязанцев, Максим Ксензов. В жюри конкурса анимации вошли Елизавета Арзамасова, Глеб Калюжный, Никита Кологривый, Никита Тарасов и Анна Банщикова.

В детское жюри попали юные пермяки от 9 до 17 лет, отличившиеся в учебе, творчестве или спорте.

Организована программа «12+», которую составят из проектов, ориентированных на подростковую аудиторию. Помимо этого, важной частью смотра станет программа «Сделано в Перми», в которую вошли 7 фильмов, съемки которых проходили в Пермском крае. Часть показов на «Медвежонке» будет уделена семейным сериалам, в том числе, анимационным — Гавриил Гордеев отметил, что сервис Окко будет представлен третьим сезоном «Манюни».

В рамках фестиваля будет проведен питчинг на создание детского полнометражного кино.