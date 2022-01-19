Видеосервис Megogo представил новогодний топ смотрения

Сериал «Сваты» занял первую строчку

Megogo представил топ-10 самых популярных фильмов у пользователей медисервиса на новогодних каникулах. Так, в число лидеров вошли новый сезон сериала «Сваты» и российская комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД с Агатой Муцениеце и Александром Робаком.

Кроме того, во время каникул пользователи смотреть такие голливудские хиты, как МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, ЧЕРНАЯ ВДОВА, ГРИНЧ — ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА и ОДИН ДОМА 2, и советские новогодние комедии — от ИРОНИИ СУДЬБЫ до БРИЛЛИАНТОВОЙ РУКИ.

Пользователи Megogo в первые две новогодние недели провели на платформе более 33,5 млн часов. Прирост смотрения составил 6% по сравнению с 2021 годом аналогичного периода.

Первую строчку топ-10 новогоднего смотрения на видеосервисе занял новый сезон сериала «Сваты»: