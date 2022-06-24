top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Топ-менеджеры «Мего Дистрибьюшн» основали новую кинопрокатную компанию Global Film

Топ-менеджеры «Мего Дистрибьюшн» основали новую кинопрокатную компанию Global Film

Автор: Виолетта Палий

24 июня 2022

Три фильма из пакета дистрибьютора уже получили даты проката в России

Топ-менеджмент компании «Мего Дистрибьюшн» основал кинопрокатную компанию Global Film. Об этом стало известно от представителей одной из сетей кинотеатров. Представители «Мего Дистрибьюшн» подтвердили БК создание новой компании.

22 июня компания Global Film представила кинотеатрам свои первые зарубежные релизы на июль-октябрь этого года: 

• 14 июля — экшн МЕСТЬ БАНШИ с Антонио Бандерасом;
• 11 августа — триллер ВЫШКА;
• 29 сентября — фантастика ЭРА ВЫЖИВАНИЯ;
• октябрь — экшн БЕГЛЕЦ с Джерардом Батлером;
• октябрь — хоррор ABYZOU режиссера Оливера Парка.

По выпуску российских проектов, ранее входивших в пакет «Мего Дистрибьюшн», с начала года продюсер Георгий Малков принял решение о сотрудничестве с компанией «Каропрокат». Первым проектом был фильм НЕПОСЛУШНИК, который вышел 3 февраля 2022.

По итогам 2021 года доля компании MDfilm (юрлицо«Мего Дистрибьюшн») на кинопрокатном рынке составила 1,81%, общая выручка за год — 775 млн рублей. Самыми кассовыми релизами MDfilm в истории являются дилогия ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (306 млн рублей) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА (267 млн рублей), ХЕЛЛБОЙ (245 млн рублей), МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ (212 млн рублей) и СТРИПТИЗЕРШИ (176 млн рублей).

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило даты проведения питчингов
Подробнее
Около трети российских кинотеатров показывают «Бэтмена»
Подробнее
Платформа «Смотрим» представила серию летних новинок
Подробнее
Константин Эрнст представил первые отрывки фильма «Вызов» и телешоу с участием аватаров
Подробнее
Касса России: «Бэтмен» стал лучшей новинкой уикенда
Подробнее
Министр культуры РФ Ольга Любимова объяснила, при каких условиях государство поможет кинотеатрам
Подробнее
Минкультуры России поддержит в прокате еще восемь фильмов
Подробнее
Образовательный интенсив «Искусство питчинга» пройдет в конце июня
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 июня 2022 года
Подробнее
«Горький fest» объявил состав жюри и конкурсную программу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал «Бультерьер»
Подробнее
Московский международный кинофестиваль определился с датами проведения в 2022 году
Подробнее
Управляющая компания здания кинотеатра «Октябрь» подала иск к киносети «КАРО»
Подробнее
Топ-менеджеры «Мего Дистрибьюшн» основали новую кинопрокатную компанию Global Film
Подробнее
Триквел «Мира Юрского периода» стартовал в СНГ хуже предыдущих частей
Подробнее
Касса четверга: «Одна» вновь возглавляет прокат
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения
Подробнее
Russian Film Festival пройдет в Бразилии в офлайн- и онлайн-форматах
Подробнее
Официальная касса России: в пятерке лучших фильмов уикенда – ни одной новинки
Подробнее
Американская касса: мультфильм «Базз Лайтер» стартует значительно ниже ожиданий
Подробнее