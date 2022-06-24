Топ-менеджеры «Мего Дистрибьюшн» основали новую кинопрокатную компанию Global Film

Три фильма из пакета дистрибьютора уже получили даты проката в России

Топ-менеджмент компании «Мего Дистрибьюшн» основал кинопрокатную компанию Global Film. Об этом стало известно от представителей одной из сетей кинотеатров. Представители «Мего Дистрибьюшн» подтвердили БК создание новой компании.

22 июня компания Global Film представила кинотеатрам свои первые зарубежные релизы на июль-октябрь этого года:

• 14 июля — экшн МЕСТЬ БАНШИ с Антонио Бандерасом;

• 11 августа — триллер ВЫШКА;

• 29 сентября — фантастика ЭРА ВЫЖИВАНИЯ;

• октябрь — экшн БЕГЛЕЦ с Джерардом Батлером;

• октябрь — хоррор ABYZOU режиссера Оливера Парка.

По выпуску российских проектов, ранее входивших в пакет «Мего Дистрибьюшн», с начала года продюсер Георгий Малков принял решение о сотрудничестве с компанией «Каропрокат». Первым проектом был фильм НЕПОСЛУШНИК, который вышел 3 февраля 2022.

По итогам 2021 года доля компании MDfilm (юрлицо«Мего Дистрибьюшн») на кинопрокатном рынке составила 1,81%, общая выручка за год — 775 млн рублей. Самыми кассовыми релизами MDfilm в истории являются дилогия ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (306 млн рублей) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА (267 млн рублей), ХЕЛЛБОЙ (245 млн рублей), МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ (212 млн рублей) и СТРИПТИЗЕРШИ (176 млн рублей).