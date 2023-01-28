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Сценарный конкурс «Метод» открыл бесплатные уроки от представителей индустрии

Автор: БК

28 января 2023

Материалы подготовлены для начинающих свой путь в сценарном деле

В рамках Всероссийского конкурса сценарного мастерства «Метод» (Фабрика контента) открылся бесплатный курс видеолекций «Как рассказывать истории в кино?» для сценаристов и драматургов. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 февраля 2023 года. 

Цикл уроков доступен по регистрации на сайте конкурса — www.metod.one.

Материалы курса подготовлены для тех, кто только начинает путь в сценарном мире и не имеет практического опыта. Лекции также будут полезны начинающим писателям и всем, кто работает с историями. Участники узнают, как устроены современные сценарии, прослушают историю развития профессии от самой базы до конкретных кейсов от представителей индустрии. Также лекторы представят специфику отдельных видов сценариев и расскажут о том, что делать и куда подавать свою первую историю.

После прохождения отдельных блоков курса участника ждёт тест.

В качестве лекторов выступили: киновед Всеволод Коршунов, историк Константин Пахалюк, историк Павел Алипов, историк и журналист Григорий Пернавский, политолог Сергей Белов, историк кино Даниил Ляхович, писатель и сценарист Мария Огнева, сценарист Юлия Лысова, сценарист Андрей Золотарев, режиссер Игорь Поплаухин, режиссер Родион Чепель, писатель и игровой сценарист Сергей Чекмаев, продюсер Анна Гудкова, режиссер Ольга Киангели-Виноградова, кинокритик Дмитрий Соколов, сценарист Екатерина Кожушаная.

Принять участие в конкурсе «Метод» может каждый россиянин старше 18 лет, вне зависимости от образования и уровня профессиональной подготовки.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Организаторы – АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», продюсерским центром «Мувистарт» в партнерстве с издательской группой «Эксмо-АСТ».

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