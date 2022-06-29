Минкультуры дополнило перечень проводимых в России международных кинофестивалей

В список вошли еще 122 смотра

Минкультуры России дополнило перечень проводимых в России международных киносмотров. Всего в список в 2022 году включено 259 кинофестивалей. По итогам приема заявок, который в этом году проходил с 10 мая по 1 июня, перечень дополнился 122 международными фестивалями.

В перечне представлены, в частности, 44-й Московский международный кинофестиваль, XXXII Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» и другие.

Список ежегодно утверждается Министерством культуры РФ. Так, показ фильмов на фестивалях, включенных в перечень и соответствующих положениям статьи 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», может проводиться без прокатных удостоверений.