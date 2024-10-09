Минкультуры планирует расширить копродукционное кинопроизводство к 2030 году

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова заявила во время стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии, что ведомство планирует расширить копродукционное кинопроизводство.

По ее словам, на сегодняшний день заключено 12 соглашений с 17 странами, а к 2030 году Минкультуры планирует добавить еще шесть новых направлений.

Любимова также отметила, что перспективными с точки зрения дистрибуции киноконтента для России являются страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. По данным ведомства, российские экспортеры в среднем ежегодно реализуют права на более чем 50 национальных фильмов – ожидается, что к 2030 году этот показатель удвоится.

Помимо этого, министр объявила о том, что Фонд кино совместно с РОСКИНО создаст проект Content Points, который позволит наладить возможность прямого диалога с контрагентами в разных странах.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой