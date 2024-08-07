Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за два летних месяца 2024 года
Автор: БК
7 августа 2024
Объем рынка этот период составил 5,4 млрд рублей
Министерство культуры представило статистику по российскому рынку кинопроката за июнь-июль 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.
По информации ведомства, объем рынка этот период составил 5,4 млрд рублей, а общая посещаемость – 16,3 млн зрителей. В Минкультуры также уточнили, что кассовые сборы июня-июля 2024 года стали максимальными за последние три года.
Лидерами летнего проката по итогам двух месяцев стали кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА и семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ.
Фото: Freepik
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