В Минкультуры презентуют обновленную цифровую площадку для приема заявок на субсидии от организаций

Онлайн-презентация пройдет 30 сентября

30 сентября в 16:00 в Министерстве культуры России состоится онлайн-презентация обновленной цифровой платформы для приема заявок на получение субсидии от организаций кинематографии на производство национальных фильмов.

Представители Департамента кинематографии и цифрового развития расскажут об изменениях законодательства и порядка отбора проектов, озвучат приоритетные темы господдержки в 2024 году, а также основные принципы и иные положения, необходимые для участия организаций кинематографии в конкурсном отборе.

Трансляция будет доступна на сайте ведомства.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России