В Минкультуры презентуют обновленную цифровую площадку для приема заявок на субсидии от организаций
Автор: БК
27 сентября 2024
Онлайн-презентация пройдет 30 сентября
30 сентября в 16:00 в Министерстве культуры России состоится онлайн-презентация обновленной цифровой платформы для приема заявок на получение субсидии от организаций кинематографии на производство национальных фильмов.
Представители Департамента кинематографии и цифрового развития расскажут об изменениях законодательства и порядка отбора проектов, озвучат приоритетные темы господдержки в 2024 году, а также основные принципы и иные положения, необходимые для участия организаций кинематографии в конкурсном отборе.
Трансляция будет доступна на сайте ведомства.
Фото: официальный сайт Министерства культуры России
Самое читаемое
Минпросвещения России представило список фильмов, рекомендованных к семейному просмотруПодробнее
Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткойПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 сентября 2024 годаПодробнее
Касса России: «Граф Монте-Кристо» возглавил прокатПодробнее
Netflix раскрыл статистику по просмотрам за первое полугодие 2024 годаПодробнее
Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в два разаПодробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 24/25» открыл аккредитациюПодробнее
Касса четверга: «Граф Монте-Кристо» вырвался впередПодробнее
Названы лучшие российские сериалы 2024 года на телевиденииПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Граф Монте-Кристо» стал лучшим релизом уикендаПодробнее
ИРИ представил новинки сезона 2024-2025 годовПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 сентября 2024 годаПодробнее
Международная касса: главной новинкой стала анимационная перезагрузка «Трансформеров»Подробнее
Предпродажи уикенда: драма «9 секунд» обходит «Небесную команду» и «Небо»Подробнее
«Союзмультфильм» готовит 3D-мультсериал про ЧебурашкуПодробнее
В Республике Бурятия завершился форум «Новый вектор. Дальний Восток»Подробнее
Казахстан определился с кандидатом на соискание премии «Оскар»Подробнее
Режиссер фильма «Варвар» может перезагрузить «Обитель зла»Подробнее
В Москве прошла премьера драмы «Королевство»Подробнее
Американская касса: «Битлджус Битлджус» продолжает удерживать лидерствоПодробнее